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धनबाद में ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी, 3 लाख के जेवरात लेकर चोर फरार

मौके पर मौजूद पुलिस ( ETV BHARAT )

धनबाद: धनसार थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलर्स दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. दूहाटांड़ स्थित प्रतीक ज्वेलर्स में बदमाश वेंटिलेशन काटकर दुकान के अंदर दाखिल हुए और करीब तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. चोरी की जानकारी दुकान संचालक को सुबह दुकान खोलने के दौरान हुई.