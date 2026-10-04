धनबाद में ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी, 3 लाख के जेवरात लेकर चोर फरार
धनबाद में एक ज्वेलरी शॉप में तीन लाख की गहने की चोरी हो गई. बदमाश वेंटिलेशन काटकर दुकान में घुसे थे. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 5:12 PM IST
धनबाद: धनसार थाना क्षेत्र में चोरों ने एक ज्वेलर्स दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है. दूहाटांड़ स्थित प्रतीक ज्वेलर्स में बदमाश वेंटिलेशन काटकर दुकान के अंदर दाखिल हुए और करीब तीन लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए. चोरी की जानकारी दुकान संचालक को सुबह दुकान खोलने के दौरान हुई.
दरअसल, धनसार थाना क्षेत्र के दूहाटांड़ में स्थित प्रतीक ज्वेलर्स को चोरों ने अपना निशाना बनाया. देर रात बदमाशों ने पहले दुकान के वेंटिलेशन को काटा और फिर उसी रास्ते से अंदर घुसकर वारदात को अंजाम दिया. सुबह जब दुकान संचालक सोनू वर्मा दुकान खोलने पहुंचे, तो वेंटिलेशन कटा हुआ मिला. अंदर जाकर देखा तो दुकान का सामान अस्त-व्यस्त था और कई जेवरात गायब थे. जांच के दौरान करीब 50 हजार रुपये नकद के अलावा सोने की बालियां, झुमके, नथिया और चांदी के आभूषण चोरी होने की बात सामने आई.
दुकान संचालक के मुताबिक चोरी किए गए सामान की कुल कीमत करीब तीन लाख रुपये है. घटना की जानकारी तत्काल धनसार थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू कर दी. पीड़ित दुकानदार ने बताया कि उन्होंने बैंक से लोन लेकर ज्वेलर्स का कारोबार शुरू किया था. ऐसे में दुकान में हुई चोरी ने उनकी आर्थिक मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.
इधर, पुलिस अब आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. साथ ही घटनास्थल से मिले संभावित सुरागों के आधार पर चोरों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है. धनसार थाना प्रभारी मनोहर कर्माली ने कहा कि पुलिस को ज्वेलर्स दुकान में चोरी की सूचना मिली थी. सूचना के बाद पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच-पड़ताल की. फिलहाल पीड़ित की ओर से लिखित आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है. आवेदन मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अपने स्तर से भी इलाके में जांच कर रही है.
ये भी पढ़ें: धनबाद में ज्वेलरी दुकान पर हमला, तोड़फोड़ और मारपीट से फैली सनसनी, CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
ज्वेलरी चोरी कर खरीद-बिक्री करने वाले गिरोह का खुलासा, 65 लाख के चोरी में भी शामिल था गिरोह
धनबाद में दीवार काटकर जेवर दुकान में सेंधमारी, सोने-चांदी के अभूषण लेकर चोर हुए फरार