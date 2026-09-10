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हिमाचल में होटल कारोबारी के घर फिल्मी स्टाइल में चोरी, खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर वारदात, नौकरानी फरार

वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी नौकरानी अपने साथियों के साथ फरार. तलाश में जुटी पुलिस.

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शिमला में होटल कारोबारी के घर चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 12:59 PM IST

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शिमला: राजधानी शिमला में चोरी का बड़ा मामला सामने आया है. होटल कारोबारी के घर चोरी से सनसनी फैल गई है. वारदात की शिकायत मिलते ही पुलिस मामले में जांच में जुटी है. हैरानी की बात यह है कि चोरी की वारदात के बाद से नौकरानी फरार है.

पुलिस के अनुसार, शिमला में नामी होटल कारोबारी बालजीज परिवार के फिंगास्क एस्टेट स्थित निजी आवास में चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि घर में काम करने वाली नौकरानी ने पहले खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर मालकिन को बेहोश किया और इसके बाद अपने साथियों के साथ मिलकर घर की अलमारियों से करोड़ों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. वारदात के बाद नौकरानी और उसके साथी फरार बताए जा रहे हैं.

शिमला में होटल कारोबारी के घर चोरी

होटल कारोबारी रेणु बालजीज की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने के साथ ही घर और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी कब्जे में ली है. आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं और नाकेबंदी भी की गई है.

सुबह होश आया तो बिखरा पड़ा था सामान

रेणु बालजीज ने बताया कि, "मंगलवार सुबह जब होश आया तो देखा कि बेडरूम की अलमारियों का सामान बिखरा हुआ था. जांच करने पर पता चला कि अलमारियों में रखे करोड़ों रुपये के गहने और नकदी गायब है. इसके बाद घर के कर्मचारियों और परिजनों को घटना की जानकारी दी. मंगलवार शाम को पुलिस को भी मामले की सूचना दी गई. चोरी हुए आभूषणों में कई पुश्तैनी गहने भी शामिल हैं. इनमें सोने-चांदी की चूड़ियां, चेन, अंगूठियां और अन्य कीमती आभूषण हैं. चोरी हुए सामान की कीमत दो करोड़ रुपये से अधिक है."

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि, सोमवार देर शाम रेणु बालजीज अपने घर पर थीं. इसी दौरान घर में काम करने वाली नौकरानी ने उनके लिए खाना तैयार किया. आरोप है कि नौकरानी ने खाने में कोई नशीला पदार्थ मिला दिया. खाना खाने के बाद रेणु बालजीज बेहोश हो गईं. इसी का फायदा उठाकर नौकरानी ने कथित तौर पर अपने तीन साथियों को घर में बुलाया और सभी ने मिलकर अलमारियों के ताले तोड़ दिए. आरोपियों ने अलमारियों में रखे सोने-चांदी के कीमती आभूषण और नकदी चोरी कर ली. इसके बाद सभी देर रात ही घर से फरार हो गए.

नौकरानी और साथियों की तलाश में पुलिस

एसपी गौरव सिंह ने बताया कि, "घटना की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब नौकरानी के साथ वारदात में शामिल बताए जा रहे तीन युवकों की तलाश कर रही है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की गतिविधियों और उनके भागने के रास्ते का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें काम कर रही हैं."

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