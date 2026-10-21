धमतरी में किसान नेता लीलाराम साहू से उठाईगिरी, 44 हजार कैश ले उड़ा बदमाश
छत्तीसगढ़ में अब तो राजनेता भी सुरक्षित नहीं है. धमतरी में किसान नेता को बदमाशों ने निशाना बनाया. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 7:34 PM IST
धमतरी : शहर में उठाईगिरी की एक घटना सामने आई है, जहां शातिर चोर ने किसान नेता लीलाराम साहू की मोटरसाइकिल की डिक्की से नकदी से भरा बैग पार कर दिया. बैग में 44 हजार रुपये नकद के अलावा बैंक पासबुक, चेक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे. घटना गोल बाजार की बताई जा रही है. मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की गई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है.
सब्जी खरीदने के दौरान पार हुआ पैसा
धमतरी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक किसान नेता लीलाराम साहू बुधवार को महिला समूह की रकम निकालने इंडियन बैंक पहुंचे थे. उन्होंने बैंक से 50 हजार रुपये निकाले और 6 हजार रुपये जमा कर दिए. इसके बाद बचे 44 हजार रुपये उन्होंने एक बैग में रखकर अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में रख दिए. बैंक से निकलने के बाद लीलाराम साहू पहले इतवारी बाजार पहुंचे. वहां से वे गोल बाजार गए और अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर धनिया और अदरक खरीदने के लिए बाजार में लगे पसरे पर चले गए. कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे, तो मोटरसाइकिल की डिक्की से बैग गायब मिला. बैग की तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला.
CCTV में कैद हुई संदिग्ध की हरकत
किसान नेता के मुताबिक, घटना से जुड़े CCTV फुटेज में टोपी पहने एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल के आसपास घूमता नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि मौका मिलते ही वह बाइक की डिक्की में रखा बैग निकालकर वहां से चला जाता है. फुटेज सामने आने के बाद अब संदिग्ध की पहचान और उसकी तलाश को लेकर पुलिस जांच कर रही है.
कोतवाली पुलिस कर रही जांच
लीलाराम साहू ने घटना की शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं. फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान करने और घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.