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धमतरी में किसान नेता लीलाराम साहू से उठाईगिरी, 44 हजार कैश ले उड़ा बदमाश

किसान नेता लीलाराम साहू ( ETV BHARAT )

धमतरी : शहर में उठाईगिरी की एक घटना सामने आई है, जहां शातिर चोर ने किसान नेता लीलाराम साहू की मोटरसाइकिल की डिक्की से नकदी से भरा बैग पार कर दिया. बैग में 44 हजार रुपये नकद के अलावा बैंक पासबुक, चेक और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे. घटना गोल बाजार की बताई जा रही है. मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की गई है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है.

सब्जी खरीदने के दौरान पार हुआ पैसा धमतरी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक किसान नेता लीलाराम साहू बुधवार को महिला समूह की रकम निकालने इंडियन बैंक पहुंचे थे. उन्होंने बैंक से 50 हजार रुपये निकाले और 6 हजार रुपये जमा कर दिए. इसके बाद बचे 44 हजार रुपये उन्होंने एक बैग में रखकर अपनी मोटरसाइकिल की डिक्की में रख दिए. बैंक से निकलने के बाद लीलाराम साहू पहले इतवारी बाजार पहुंचे. वहां से वे गोल बाजार गए और अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर धनिया और अदरक खरीदने के लिए बाजार में लगे पसरे पर चले गए. कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे, तो मोटरसाइकिल की डिक्की से बैग गायब मिला. बैग की तलाश करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला.