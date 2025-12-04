दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता, राजस्थान के दो मोस्ट वांटेड गिरफ्तार, तीन दशक से थे सक्रिय
दिल्ली क्राइम ब्रांच की एंटी-गैंगस्टर स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई में राजस्थान में हुए तेल चोरी मामले के दो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है.
Published : December 4, 2025 at 4:41 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली क्राइम ब्रांच की एंटी-गैंगस्टर स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई में राजस्थान में हुए हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) पाइपलाइन तेल चोरी मामले के दो वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी 55 वर्षीय स्वर्ण सिंह और रिश्ते में उसका साला 50 वर्षीय धर्मेंद्र उर्फ रिंकू तीन दशक से अधिक समय से देशभर में तेल चोरी व पाइपलाइन टैपिंग के संगठित अपराध में सक्रिय थे. दोनों पर राजस्थान पुलिस की ओर से 25,000-25,000 का इनाम घोषित किया गया था. ये कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे.
दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की यह कार्रवाई इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार एवं उनकी टीम—एसआई अगम प्रसाद, एसआई मुखेश, एसआई ब्रज लाल, एएसआई नरेंद्र, एएसआई गोविंद, एएसआई सुरेंद्र, हेड कॉन्स्टेबल विनोद, पप्पू, श्याम सुंदर, धर्मराज, तारिक अज़ीज व अनूप द्वारा की गई. टीम ने तीन महीनों तक राजस्थान, हरियाणा, पंजाब व दिल्ली में लगातार तकनीकी निगरानी, मैनुअल सर्विलांस व खुफिया इनपुट जुटाए. 3 दिसंबर को एसआई अगम प्रसाद को गुप्त सूचना मिली कि दोनों आरोपी दिल्ली में हैं. इसके बाद टीम ने विकासनगर नाले के पास घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
राजस्थान के दो अंतरराज्यीय घोषित अपराधी गिरफ्तार: दोनों आरोपी 10 जून 2025 को जयपुर में हुई एचपीसीएल पाइपलाइन तेल चोरी घटना के मुख्य साज़िशकर्ता थे. आरोपियों ने जयपुर के वसुंधरा नगर में किराए के मकान में सुरंग बनाकर पाइपलाइन में अवैध वाल्व लगाकर डीजल चोरी किया था. पुलिस और एचपीसीएल की संयुक्त कार्रवाई में अगले दिन अवैध वाल्व हटाए गए और मामला दर्ज हुआ. पूछताछ में दोनों ने जयपुर, गुरुग्राम, बठिंडा, कुरुक्षेत्र, दिल्ली समेत कई स्थानों पर तेल चोरी की घटनाओं में शामिल होने की बात को स्वीकार किया.
तीन दशक से थे सक्रिय: डीसीपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि रिकॉर्ड के अनुसार स्वर्ण सिंह 1992 से लेकर अब तक दो दर्जन से ज्यादा मामलों में आरोपी है, जहां उसने अपने ट्रक ड्राइवर के अनुभव का प्रयोग कर विभिन्न राज्यों में पाइपलाइनों को निशाना बनाया. उसने पाइपलाइन रूट का सर्वे कर एक कवर बिजनेस के तहत किराए के मकानों से सुरंग खोदने, पाइपलाइन टैपिंग व चोरी किए गए तेल की रात में सप्लाई की संगठित व्यवस्था विकसित की थी. धर्मेंद्र उर्फ रिंकू स्वर्ण सिंह का साला है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क व रास्तों की जानकारी के कारण इस गैंग का अहम हिस्सा बना. वह पाइपलाइन रेकी, सुरंग खुदाई से लेकर तेल की ढुलाई व सप्लाई नेटवर्क संभालता था.
डीसीपी का कहना है कि दोनों अभियुक्त प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी थे और इनके खिलाफ हरियाणा, राजस्थान व पंजाब में कई मामले अदालतों में लंबित हैं. डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा ने कहा कि तेल पाइपलाइनों की टैपिंग न सिर्फ आर्थिक नुकसान पहुंचाती है, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है. हमारी टीम ने महीनों की मेहनत से इन खतरनाक व अनुभवी अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये कार्रवाई संगठित अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जीरो-टॉलरेंस नीति का हिस्सा है.
