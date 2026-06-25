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करोल बाग में 90 लाख की चोरी और ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा, गिरफ्त में आरोपी

दिल्ली के करोल बाग में एक मोबाइल की दुकान में भरोसेमंद कर्मचारी द्वारा 90 लाख रुपये की चोरी का सनसनीखेज मामला सामने आया है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 25, 2026 at 9:01 PM IST

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नई दिल्ली: करोल बाग के बीडनपुरा स्थित एक मोबाइल थोक व्यापारी की दुकान में हुई 90 लाख रुपये की सनसनीखेज चोरी का दिल्ली पुलिस ने कुछ ही घंटों में पर्दाफाश कर दिया. मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 84 लाख रुपये नकद, चोरी किए गए मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात का मास्टरमाइंड दुकान का ही भरोसेमंद कर्मचारी निकला.

जॉइंट पुलिस कमिश्नर मधुर वर्मा के अनुसार, 24 जून को दुकान मालिक ने शिकायत दी कि रात के दौरान उसकी दुकान से करीब 90 लाख रुपये नकद, पांच मोबाइल फोन और सीसीटीवी सिस्टम का डीवीआर चोरी हो गया है. सूचना मिलते ही करोल बाग थाना पुलिस, क्राइम टीम और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और कर्मचारियों से पूछताछ के दौरान पुलिस को शक हुआ कि वारदात में किसी अंदरूनी व्यक्ति का हाथ है. जांच आगे बढ़ने पर दुकान के कर्मचारी रवि उर्फ महिपाल और उसके साथियों अंश, मनीष और दीपांशु की भूमिका सामने आई.

जॉइंट पुलिस कमिश्नर मधुर वर्मा (ETV Bharat)

करोल बाग में 90 लाख की चोरी का खुलासा

पूछताछ में खुलासा हुआ कि रवि दुकान बंद करने और चाबियों की जिम्मेदारी संभालता था. उसे पता था कि दुकान में बड़ी मात्रा में नकदी रखी जाती है. उसने अपने साथियों के साथ मिलकर चाबी की डुप्लीकेट तैयार करवाई और चोरी की साजिश रची. 23-24 जून की रात आरोपी बिना ताला तोड़े डुप्लीकेट चाबी से दुकान में दाखिल हुए और नकदी, मोबाइल फोन तथा डीवीआर लेकर फरार हो गए. चोरी के बाद रवि खुद को निर्दोष दिखाने के लिए अगले दिन सामान्य कर्मचारी की तरह दुकान पहुंच गया.

कर्मचारी ही निकला मास्टरमाइंड

डीसीपी रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि करोल बाग थाना पुलिस और सेंट्रल जिले की स्पेशल स्टाफ टीम ने समन्वित कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में मामले का खुलासा कर दिया. आरोपियों से पूछताछ के आधार पर शेष रकम और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है.

डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल (ETV Bharat)

ब्लाइंड मर्डर का किया पर्दाफाश

वही, दूसरे केस में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. पुलिस और स्पेशल स्टाफ ने एक सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस का पर्दाफाश करते हुए तीन नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया है. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल दो चाकू और आरोपियों के कपड़े भी बरामद किए हैं.

डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल के अनुसार 23 जून 2026 को बेगमपुर थाना क्षेत्र के पंसाली रोड पर एक व्यक्ति के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी. पुलिस मौके पर पहुंची तो घायल को पहले ही डॉ. बीएसए अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान शाहबाद डेयरी निवासी 60 वर्षीय राजेश के रूप में हुई, जो प्रताप विहार स्थित एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे.

तीन नाबालिग आरोपी गिरफ्तार

मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई. पुलिस टीम ने मृतक के कार्यस्थल से लेकर घटनास्थल तक की गतिविधियों का पता लगाया, आसपास के लोगों से पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज खंगाले और तकनीकी निगरानी की मदद से संदिग्धों की पहचान की. जांच के दौरान तीन नाबालिगों की भूमिका सामने आई, जिन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. पूछताछ में तीनों ने वारदात में शामिल होने की बात स्वीकार कर ली.

जांच में खुलासा हुआ कि तीनों नाबालिग लूटपाट की नीयत से घटनास्थल के पास घूम रहे थे. इसी दौरान उन्होंने साइकिल से जा रहे राजेश को रोक लिया। एक नाबालिग ने चाकू दिखाकर लूटने का प्रयास किया, जबकि अन्य दो ने मृतक को पकड़ लिया. विरोध करने पर आरोपी ने राजेश पर चाकू से हमला कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने उनकी जेब से 4,080 रुपये निकाल लिए और मौके से फरार हो गए. बाद में लूटी गई रकम तीनों ने आपस में बांट ली.

पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल दो चाकू और वारदात के समय पहने गए कपड़े बरामद कर लिए हैं. डीसीपी ने बताया कि सीसीटीवी विश्लेषण, स्थानीय जानकारी और तकनीकी जांच की मदद से इस ब्लाइंड मर्डर केस का सफलतापूर्वक खुलासा किया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.


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