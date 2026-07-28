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एक करोड़ की उठाइगिरी में अंतरराज्यीय गिरोह शमिल, एसएसपी ने कहा- जल्द पकड़े जाएंगे

सीतापुर में दिनदहाड़े एक करोड़ रुपये के जेवरों की उठाईगिरी के मामले में सरगुजा पुलिस को अहम सुराग हाथ लगा है.

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सरगुजा सराफा कारोबारी से चोरी (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 28, 2026 at 12:00 PM IST

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सरगुजा: सीतापुर में दिनदहाड़े एक करोड़ रुपये के जेवरों की उठाईगिरी के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं. सीतापुर थाना प्रभारी अखिलेश सिंह ने बताया कि उठाईगिरी की घटना को अंजाम देने वाले दोनों आरोपी अंतरराज्यीय गिरोह के अपराधी है. इनका एक बड़ा सिंडिकेट है जो घूम घूमकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है. अपराधियों की शिनाख्त हो गई है जल्द ही अपराधी पुलिस गिरफ्त में होंगे.

जानिए कैसे आरोपियों ने लगभग 1 करोड़ से जेवर किए पार

रविवार सुबह सीतापुर के विश्वनाथ काशीनाथ ज्वेलर्स के संचालक अरुण सोनी जेवरों से भरा बैग लेकर दिन में साढ़े 11 बजे दुकान खोलने पहुंचे. दुकान में लगा शटर का ताला खोलने के दौरान सोने चांदी के आभूषणों से भरा बैग स्कूटी में लटका छोड़ दिया था. इसी दौरान पहले से घात लगाए बाइक में बैठे दो आरोपी स्कूटी में टंगा आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गए. उठाईगिरी की घटना इतनी तेजी से हुई कि सराफा व्यवसायी समेत आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाये.सराफा व्यवसायी को जब तक सारा माजरा समझ में आया तब तक आरोपी करोड़ों के गहनों से भरा बैग लेकर आंखों से ओझल हो चुके थे. दिनदहाड़े एक करोड़ के गहनों की उठाईगिरी की घटना के बाद नगर में हड़कंप मच गया.

छत्तीसगढ़ सहित यूपी बिहार में आरोपियों की तलाश

ज्वेलर्स संचालक और व्यापारी वर्ग ने सीतापुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर टीम समेत एसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल भी घटनास्थल पर पहुंचे. आरोपियों की पहचान और धरपकड़ के लिए एसएसपी राजेश अग्रवाल ने पांच से छह टीमों का गठन किया है. इनमें से कई टीमों को यूपी, बिहार की ओर रवाना किया गया है. इसके साथ ही दो टीम जिले में भी काम कर रही है. वहीं सोमवार को सराफा व्यापारी संघ ने घटना के संबंध में आईजी सरगुजा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है.

सीतापुर में सराफा कारोबारी से उठाईगिरी के संबंध में सराफा व्यवसायी संघ (ETV Bharat Chhattisgarh)

सराफा व्यापारा में मेटल का रेट बढ़ गया है इस कारण हम सॉफ्ट टारगेट रहते हैं. चोर हमें निशाना बनाते हैं. हमारे सराफा व्यववसायी की जीवनभर की पूंजी चोर उड़ा कर ले गए -राजेश सोनी, अध्यक्ष, सराफा व्यवसायी संघ

घटना की जांच चल रही है. आरोपियों की पहचान और धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमों का गठन कर उन्हें रवाना किया गया है. आरोपी जल्द ही पकड़े जाएंगे- राजेश अग्रवाल, एसएसपी सरगुजा

स्थानीय पुलिस एवं साइबर की टीम ने आरोपियों की शिनाख्त के लिए पूरे नगर का सीसीटीवी खंगाल डाला. अबतक की जांच में इस वारदात के पीछे अंतरराज्यीय गिरोह के शामिल होने की बात कही जा रही है. पुलिस अधिकारी ने दावा किया है कि आरोपी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगे.

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