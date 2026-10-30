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पुलिस की त्वरित कार्रवाई: फर्रुखाबाद में चोरी की घटना का 24 घंटे में पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार

चोरी की घटना का पर्दाफाश ( Photo Credit; ETV Bharat )

फर्रुखाबाद : जनपद में पुलिस ने चोरी की वारदात मामले में बड़ी सफलता प्राप्त की है. महज 24 घंटे के अंदर ही घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही, चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है.

चोरी की घटना का पर्दाफाश (Video Credit; ETV Bharat) अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि बीते 28 अक्टूबर को वासुदेव सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम अधोली, थाना मऊदरवाजा ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि शांति ढाबा जमापुर के पास में हनीफ धुलाई केंद्र पर अपनी काले रंग की कार धुलाई के लिए दी थी. धुलाई से पहले कार में रखा बैग बाहर निकाल लिया था.