पुलिस की त्वरित कार्रवाई: फर्रुखाबाद में चोरी की घटना का 24 घंटे में पर्दाफाश, आरोपी गिरफ्तार
कार धुलाई सेंटर के मालिक हनीफ ने पार कर दी थी जूलरी, गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:52 PM IST
फर्रुखाबाद : जनपद में पुलिस ने चोरी की वारदात मामले में बड़ी सफलता प्राप्त की है. महज 24 घंटे के अंदर ही घटना का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही, चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है.
अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह ने बताया कि बीते 28 अक्टूबर को वासुदेव सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी ग्राम अधोली, थाना मऊदरवाजा ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि शांति ढाबा जमापुर के पास में हनीफ धुलाई केंद्र पर अपनी काले रंग की कार धुलाई के लिए दी थी. धुलाई से पहले कार में रखा बैग बाहर निकाल लिया था.
बैग से लैपटॉप निकालकर ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने लगे. बैग को एक बाइक पर रख दिया था. कार की धुलाई के बाद वह अपने भाई के साथ मीटिंग अटेंड करते हुए वहां से चले गए. जब मीटिंग खत्म हुई तो उन्होंने देखा तो उनके पास बैग नहीं था. उन्हें याद आया कि बैग तो धुलाई सेंटर पर ही भूल गए हैं.
वासुदेव सिंह करीब 30 से 40 मिनट में वापस आए, जहां धुलाई केंद्र मालिक हनीफ ने बैग तो दे दिया, लेकिन उसमें रखी जूलरी जैसे एक सोने का हार, दो अंगूठी, एक जोड़ी पायल समेत अन्य सामान उसमें नहीं था. जिस पर उन्होंने राजेपुर थाने में हनीफ धुलाई केंद्र के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया.
इस मामले में पुलिस और एसओजी टीम ने एक्शन लेते हुए 24 घंटे के अंदर धुलाई केंद्र मालिक हनीफ को गिरफ्तार कर लिया. कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने चोरी करने की बात कबूल कर ली है. आरोपी हनीफ पुत्र अली मोहम्मद थाना कादरी गेट क्षेत्र के गांव सोता बहादुरपुर का निवासी है.
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