ETV Bharat / state

बूंदी में जीएसएस के 11 पोल तोड़ चुराई 2200 मीटर बिजली लाइन, 5 जुलाई को मंत्री नागर करने वाले थे उद्घाटन

अधिकारियों ने कहा, पहले क्षति का आकलन और नई लाइन बिछाने का काम करेंगे. उद्घाटन कार्यक्रम आगे भी खिसक सकता है.

Thieves break poles
चोरों ने तोड़े पोल (ETV Bharat Bundi)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 9:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बूंदी: जिले के नमाना क्षेत्र के गंवार गांव में 33 केवी जीएसएस के उद्घाटन से ठीक पहले हुई चोरी ने प्रशासन और बिजली विभाग में हड़कंप मचा दिया. इसी 5 जुलाई को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के हाथों जीएसएस का उद्घाटन प्रस्तावित है, लेकिन उससे पहले अज्ञात चोर 11 से अधिक विद्युत पोल तोड़कर करीब 2200 मीटर लंबी बिजली लाइन चुरा ले गए. यह जीएसएस एक दर्जन से अधिक गांवों को बिजली आपूर्ति की मंशा से बनाया गया है.

तालेड़ा के सहायक अभियंता ललित गुप्ता ने बताया कि जीएसएस पर टेस्टिंग कार्य चल रहा था. तकनीकी टीम लगातार लाइन व ट्रांसफार्मर की जांच में जुटी थी. इसी दौरान शनिवार रात अज्ञात चोरों ने सुनियोजित ढंग से हमला कर 10–11 विद्युत पोल तोड़ दिए. उन पर बिछाई पूरी लाइन काट ले गए. सुबह सप्लाई शुरू करने की कोशिश की तो सिस्टम फेल मिला. इसके जांच में चोरी का खुलासा हुआ. एईएन गुप्ता ने बताया कि पीजर माता के पास का दृश्य देखकर हैरान करने वाला था, जहां कई पोल टूटे पड़े थे. पूरी विद्युत लाइन गायब थी. चोर करीब 2200 मीटर लंबी बिजली लाइन ले गए. सूचना पर गुप्ता के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के अधिशाषी अभियंता चौथमल जारवाल, डाबी के कनिष्ठ अभियंता प्रतीक शर्मा मौके पर पहुंचे. स्थिति का जायजा लिया और नमाना थाने में रिपोर्ट दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

पढ़ें:अजमेर में सूने मकान से चुराए लाखों के जेवर व पुराने बर्तन, नामजद केस दर्ज

पोल टूटे थे...लाइन गायब मिली: इधर, ठेकेदार मनोज ने बताया कि जीएसएस निर्माण अंतिम चरण में है. ट्रांसफार्मर को चार्ज कर परीक्षण किया जा रहा था. शनिवार को आंशिक चार्जिंग के बाद रविवार को पूरी प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन उससे पहले ही यह घटना सामने आ गई. जांच में पाया कई पोल टूटे एवं लाइन गायब मिली. उधर स्थानीय ग्रामीणों ने इसे सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही बताया है. उन्होंने आशंका जताई कि इस चोरी का असर उद्घाटन कार्यक्रम पर पड़ सकता है. विभागीय अधिकारियों ने कहा कि पहले क्षति का आकलन और नई लाइन बिछाने का काम करेंगे. इसके चलते कार्यक्रम आगे खिसक सकता है.

पढ़ें: चलती ट्रेन के AC कोच में ट्रॉली बैग से 63 लाख के गहने और दो लाख कैश चुराए, मुख्य आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार

TAGGED:

STOLE POWER LINES FROM GSS
INAUGURATION ON JULY 5
ENERGY MINISTER HIRALAL NAGAR
WIRES STOLEN AFTER BREAK GSS POLES
THEFT AT BUNDI NEW GSS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.