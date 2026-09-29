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देवघर सर्किट हाउस में बाबूलाल मरांडी के सहयोगी के कमरे में चोरी का प्रयास, मचा हड़कंप

देवघर सर्किट हाउस में बाबूलाल मरांडी के सहयोगी के कमरे में चोरी का प्रयास किया गया है. रिपोर्ट-हितेश कुमार चौधरी

Deoghar Circuit House
देवघर सर्किट हाउस. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 29, 2026 at 4:40 PM IST

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देवघर: मंगलवार को देवघर सर्किट हाउस में उस समय हड़कंप मच गया, जब बाबूलाल मरांडी के सहयोगी के कमरे में चोरी का प्रयास किया गया. दरअसल, गिरिडीह से देवघर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी विश्राम के लिए सर्किट हाउस में रुके थे. उनके साथ सुरक्षा व निजी कार्यों में तैनात कर्मचारी और सहयोगी भी देवघर सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे. कुछ देर आराम करने के बाद बाबूलाल मरांडी के सहयोगी नित्यक्रिया और भोजन के लिए अपने कमरे में ताला लगाकर बाहर गए थे. इसी दौरान आरोप है कि सर्किट हाउस में तैनात कुछ कर्मचारियों की मौजूदगी में उनके कमरे को खोलकर सामान चोरी करने का प्रयास किया गया.

घटना का पता उस समय सामने चला जब बाबूलाल मरांडी के मीडिया सलाहकार विनय मुर्मू अपने कमरे में पहुंचे. उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैग खोलकर सामान निकालने का प्रयास कर रहा था. विनय मुर्मू और उनके सहयोगियों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह मौके से भाग निकला.

घटना की जानकारी मिलते ही देवघर सर्किट हाउस के सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे. सर्किट हाउस प्रबंधन के अनुसार, खीरू पंडित नामक एक युवक द्वारा सामान चोरी करने का प्रयास किए जाने की जानकारी मिली है. हालांकि, समय रहते सुरक्षाकर्मियों के पहुंचने से सामान चोरी होने से बच गया.

क्या कहते हैं सर्किट हाउस के इंचार्ज

वहीं, पूरे मामले पर देवघर सर्किट हाउस के इंचार्ज मुकेश कुमार ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है. मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सामान की चोरी नहीं हुई है. हालांकि चोरी का प्रयास किए जाने की बात सामने आई है.

सर्किट हाउस की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना के बाद देवघर सर्किट हाउस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. स्थानीय लोगों और भाजपा नेताओं का कहना है कि यदि सर्किट हाउस जैसे सरकारी परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री के साथ आए लोगों का सामान सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों की सुरक्षा और सामान की स्थिति को लेकर भी सवाल उठना स्वाभाविक है.

फिलहाल, सर्किट हाउस प्रबंधन पूरे मामले की जांच में जुटा है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कमरे को किसने खोला और चोरी के प्रयास में कौन-कौन लोग शामिल थे.

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