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देवघर सर्किट हाउस में बाबूलाल मरांडी के सहयोगी के कमरे में चोरी का प्रयास, मचा हड़कंप

देवघर सर्किट हाउस. ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: मंगलवार को देवघर सर्किट हाउस में उस समय हड़कंप मच गया, जब बाबूलाल मरांडी के सहयोगी के कमरे में चोरी का प्रयास किया गया. दरअसल, गिरिडीह से देवघर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी विश्राम के लिए सर्किट हाउस में रुके थे. उनके साथ सुरक्षा व निजी कार्यों में तैनात कर्मचारी और सहयोगी भी देवघर सर्किट हाउस में ठहरे हुए थे. कुछ देर आराम करने के बाद बाबूलाल मरांडी के सहयोगी नित्यक्रिया और भोजन के लिए अपने कमरे में ताला लगाकर बाहर गए थे. इसी दौरान आरोप है कि सर्किट हाउस में तैनात कुछ कर्मचारियों की मौजूदगी में उनके कमरे को खोलकर सामान चोरी करने का प्रयास किया गया.