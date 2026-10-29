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रिटायर्ड अधिकारी के घर से ज्वेलरी, चांदी और विदेशी घड़ियां चोरी, पुलिस के हत्थे चढ़ा मुख्य आरोपी

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( Source: Rajasthan Police )

जयपुरः राजधानी जयपुर में प्रसार भारती के रिटायर्ड अधिकारी के घर से ज्वेलरी, चांदी और विदेशी घड़ियों की चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने लगातार 1200 किलोमीटर तक पीछा कर आोरपी को दबोचा है. उसके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया. वारदात में शामिल उसका साथी अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.