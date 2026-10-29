रिटायर्ड अधिकारी के घर से ज्वेलरी, चांदी और विदेशी घड़ियां चोरी, पुलिस के हत्थे चढ़ा मुख्य आरोपी

रिटायर्ड अधिकारी के घर से ज्वेलरी, चांदी और विदेशी घड़ियां चोरी, पुलिस के हत्थे चढ़ा मुख्य आरोपी
Jaipur Police solve theft case: वारदात में शामिल साथी अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.
Published : October 29, 2026 at 6:08 PM IST
जयपुरः राजधानी जयपुर में प्रसार भारती के रिटायर्ड अधिकारी के घर से ज्वेलरी, चांदी और विदेशी घड़ियों की चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने लगातार 1200 किलोमीटर तक पीछा कर आोरपी को दबोचा है. उसके कब्जे से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया. वारदात में शामिल उसका साथी अभी फरार है. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.
जयपुर (पूर्व) डीसीपी रंजीता शर्मा ने बताया, प्रसार भारती के रिटायर्ड अधिकारी केके रत्नू के घर चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में राघवपुरा (सवाई माधोपुर) निवासी विक्रम मीणा को जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. वह जयपुर में मालवीय नगर में किराए के मकान में रहता है. आरोपी शातिर नकबजन है. इस पर चोरी, नकबजनी और आर्म्स एक्ट के मुकदमे दर्ज हैं.
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चंडीगढ़ गया परिवार, ताले तोड़कर की वारदातः जवाहर सर्किल थानाधिकारी महेशचंद्र ने बताया, 15 अगस्त को परिवादी केके रत्नू ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उन्होंने बताया कि वे 9 अगस्त को परिवार के साथ चंडीगढ़ गए हुए थे. उनकी मेड 15 अगस्त को घर के गार्डन के पौधों को पानी देने गई तो घर के ताले टूटे मिले. जानकारी मिलने पर वे जयपुर पहुंचे तो पता चला कि उनकी रोजमर्रा की ज्वेलरी, आधा किलो चांदी और और पांच-छह विदेशी घड़ियां चोरी हुई हैं. उनकी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.
दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में दबिशः थानाधिकारी महेशचंद ने बताया कि वारदात का खुलासा करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के भागने का रूटमैप तैयार किया. तकनीक और मुखबिर तंत्र के जरिए बदमाशों और उनके ठिकानों की पहचान की गई और उनका पीछा करना शुरू किया. पुलिस की टीम ने दिल्ली, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी और घेराबंदी कर आरोपी विक्रम मीणा को दबोच लिया.
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पूछताछ में सामने आई हकीकतः उससे पूछताछ में सामने आया कि उसने अपने साथी पिंटू मीणा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया और चोरी के माल को आपस में बांट लिया. आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने माल बरामद कर लिया है. पिंटू मीणा की तलाश जारी है. आरोपी विक्रम के खिलाफ जवाहर सर्किल थाने में आर्म्स एक्ट और नकबजनी का एक-एक मुकदमा दर्ज है. आर्म्स एक्ट के मुकदमे में चार्जशीट पेश हो चुकी है. वहीं, नकबजनी का एक मुकदमा रामनगरिया थाने में दर्ज है. इसमें भी पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है.
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