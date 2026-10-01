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ऋषिकेश में पुलिस शिकायत प्राधिकरण सदस्य के घर में चोरी, 36 मिनट बेखौफ घूमा चोर, गश्त पर उठे सवाल

ऋषिकेश के घर में चोरी ( Courtesy- Dayashankar Pandey )

ऋषिकेश: देहरादून जिले का महत्वपूर्ण शहर और संतनगरी के नाम से प्रसिद्ध ऋषिकेश चोरों के निशाने पर है. राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य दयाशंकर पांडे के घर में देर रात चोरी की घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि चोर रात करीब 2:45 बजे घर के अंदर दाखिल हुआ और करीब 3:21 बजे बाहर निकला. यानी लगभग 36 मिनट तक चोर घर के अंदर बेखौफ होकर घूमता रहा और अलग-अलग कमरों को खंगालता रहा.