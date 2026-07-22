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सावन से पहले कबीरधाम के मंदिर में चोरी, मां महामाया मंदिर से चोर उड़ा ले गए लाखों के जेवरात

कबीरधाम: बेखौफ चोरों ने अब मंदिरों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है. मंगलवार की रात चोरों ने पांडातराई थाना इलाके के ग्राम मड़मड़ा में महामाया मंदिर से मां के जेवरात चोरी कर लिए. मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोगों ने बताया कि चोरी गए जेवरात की कीमत लाखों में है. लोग इस बात से भी नाराज हैं कि पुलिस की नाक के नीचे से चोर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गए. पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी लोग अब सवाल उठाने लगे हैं. भक्तों में इस बात का गुस्सा है कि पुलिस जब रात को भी गश्त करती है, तो चोर कैसे मंदिर से चोरी कर जेवरात ले जाने में सफल हुए.

मां महामाया मंदिर में लाखों की चोरी

मंदिर के पुजारी और भक्तों ने बताया कि जो जेवरात चोरी गए हैं, उनमें सोने और चांदी के झुमके, हार, पान का बना पत्ता, करधनी सहित कई कीमती आभूषण चोर चुरा ले गए. सुबह जब पुजारी ने मंदिर खोला तब चोरी की वारदात का खुलास हुआ. मंदिर के गर्भगृह से जेवरात गायब मिले. पुजारी ने इस बात की सूचना स्थानीय लोगों को दी, जिसके बाद पुलिस को चोरी की शिकायत लिखाई गई. चोरी की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में भक्त मौके पर पहुंच गए. लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर भारी नाराजगी जताई.