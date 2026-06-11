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स्क्रैप व्यापारी के घर हुई चोरी का खुलासा, अलग-अलग राज्यों से 6 आरोपियों की गिरफ्तारी, नकदी और जेवर भी बरामद

सुपेला पुलिस ने स्क्रैप कारोबारी के घर हुई चोरी का खुलासा किया है.पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

Theft at scrap dealer house solved
स्क्रैप व्यापारी के घर हुई चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 8:21 PM IST

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दुर्ग : सुपेला पुलिस ने नेहरू नगर के एक सूने मकान में हुई लाखों की चोरी का पर्दाफाश कर दिया है.एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि अंतर्राज्यीय गिरोह के मुख्य आरोपी हारिम और मोहम्मद नासिर हुसैन सहित कुल 6 आरोपियों को अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है.

लाखों की नकदी और जेवर हुए थे पार

नेहरू नगर पश्चिम निवासी विनय कुमार अग्रवाल के सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने सोने, चांदी, हीरे के आभूषण और 3,40,000 नगद पार कर दिए थे. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस हाई-प्रोफाइल गैंग को दबोचा. यह गिरोह पहले सूने मकानों की रेकी करता था और फिर वारदात को अंजाम देता था.

स्क्रैप व्यापारी के घर हुई चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में सोने-हीरे के जेवरात, नकदी, मोबाइल, वारदात में इस्तेमाल औजार और दो गाड़ियां जब्त की हैं. आरोपियों ने चोरी का माल मेरठ के एक ज्वेलर को बेचना स्वीकार किया है. सुपेला पुलिस ने सभी आरोपियों पर बीएनएस की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है- मणिशंकर चंद्रा,एएसपी दुर्ग ग्रामीण

कब हुई थी चोरी

4 मई 2026 को अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था. यह घटना नेहरू नगर पश्चिम में स्क्रैप व्यापारी विनय अग्रवाल के घर हुई. घटना के समय व्यापारी अपने रिश्तेदार के घर शादी समारोह में शामिल होने आम्रपाली जामुल गए हुए थे. देर रात घर लौटने पर उन्हें चोरी का पता चला. व्यापारी ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी थी.पुलिस ने सीसीटीवी और तकनीकी आधार पर अलग-अलग राज्यों से आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

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