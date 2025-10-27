ETV Bharat / state

कर्नाटक के पूर्व DGP के लखनऊ आवास पर चोरी; हीरे के सेट, सोने के कंगन-झुमके समेत लाखों की नकदी भी ले गए चोर

अलीगंज में है पूर्व डीजीपी का आवास, शातिर चोर सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गए

कर्नाटक के पूर्व DGP के लखनऊ आवास पर चोरी;
कर्नाटक के पूर्व DGP के लखनऊ आवास पर चोरी; (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 9:01 AM IST

2 Min Read
लखनऊ : कर्नाटक के पूर्व डीजीपी रहे महेंद्र कुमार श्रीवास्तव के अलीगंज स्थित आवास पर लाखों की चोरी हो गई है. महेंद्र के आवास पर परिवार की ही डॉ. ऋषिका राज रहती थीं. वे अपने पति से मिलने ओमान गई थीं. इस बीच मौका देख चोरों ने हीरे-सोने के लाखों के जेवरात और करीब ढाई लाख रुपए नकद पार कर दिए. चोरी का खुलासा तब हुआ जब घर की देखरेख करने वाला नौकर अपने गांव से लौटा. चोर अपने साथ सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी ले गए हैं.

पुलिस के मुताबिक पूर्व डीजीपी महेंद्र कुमार श्रीवास्तव डॉ. ऋषिका राज के ममिया ससुर लगते हैं. डॉ. ऋषिका बच्चों के साथ 16 अक्टूबर को ओमान के सलाला शहर गई थीं. घर की देखरेख की जिम्मेदारी पुराने नौकर आकाश रावत को सौंपी गई थी, जो दीपावली के बाद 21 अक्टूबर को अपने गांव चला गया था.

घटना का पता रविवार 26 अक्टूबर 2025 सुबह चला, जब आकाश रावत लौटा. उसने देखा कि घर के कई ताले टूटे पड़े हैं और अंदर सामान बिखरा हुआ है. नौकर ने तुरंत परिवार और रिश्तेदारों को घटना की सूचना दी. डॉ. ऋषिका राज भी लौटीं तो उन्होंने देखा कि अलमारी के ताले टूटे हुए थे. चोरों ने नकदी 2.25 लाख, सोने के 8 कंगन, 11 चेन, 4 कड़े, 2 लॉकेट, 5 बड़े सेट, हीरे के 3 सेट, 2 बाजूबंद, 24 झुमके और 40 ग्राम के सोने के सिक्के पार कर दिए थे.

इंस्पेक्टर अशोक कुमार सोनकर ने बताया चोरी की सूचना मिलते ही अलीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया है. पुलिस ने बताया कि चोर इतने शातिर थे कि सबूत के तौर पर इस्तेमाल हो सकने वाला DVR भी साथ ले गए. पुलिस अब घर के आस-पास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का कोई सुराग मिल सके.

