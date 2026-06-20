रुड़की में आरसीसी पाइप लाइन प्लांट में चोरी, सीसीटीवी में कैद घटना, देखें वीडियो

रुड़की में आरसीसी पाइप लाइन प्लांट में चोरी, सीसीटीवी में कैद घटना, देखें वीडियो
घटना के बाद से स्थानीय कारोबारियों में भारी आक्रोश है. पीड़ित पक्ष सदाकत अली ने इस मामले की शिकायत गंगनहर कोतवाली पुलिस से की है
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 20, 2026 at 4:31 PM IST
रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की क्षेत्र से चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पुलिसिया गश्त और कानून व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के पाडली गुर्जर गांव स्थित एक (RCC) आरसीसी पाइप लाइन प्लांट का है. यहां चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है. ये चोरी की घटना कैमरे में कैद हो गई है.
दरअसल, रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पाडली गुर्जर गांव में एक चोर ने रात के सन्नाटे में एक आरसीसी पाईप लाइन प्लांट को निशाना बनाया है. जिसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे एक शातिर चोर बेहद इत्मीनान से प्लांट के भीतर दाखिल होता है. चोर की बेखौफी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह बिना किसी हड़बड़ाहट के पूरे प्लांट की रेकी करता है.
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इसके बाद वह वहां पर रखे एक लंबे लोहे के पाइप को उठाता है. कोने में रखे एक बड़े ड्रम के पास पहुंच जाता है. सीसीटीवी फुटेज में चोर ड्रम के भीतर से कुछ कीमती सामान या उपकरण निकालता हुआ साफ नजर आ रहा है. चोरी की इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बड़ी आसानी से सामान समेटकर मौके से रफूचक्कर हो जाता है. इस घटना के बारे नेम सुबह प्लांट के मालिक और कर्मचारियों को पता चला.
इस घटना के बाद से स्थानीय कारोबारियों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. पीड़ित पक्ष सदाकत अली ने इस मामले की शिकायत गंगनहर कोतवाली पुलिस से की है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. अब देखना यह होगा कि पुलिस इस शातिर चोर को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है.
एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. साथ ही सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे चोर की तलाश की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.
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