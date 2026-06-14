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राम मंदिर में चोरी, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई महिला चोर, भक्तों का फूटा गुस्सा

राम मंदिर प्रबंधन का कहना है कि चोरी की इस वारदात को 2 महिलाओं ने मिलकर अंजाम दिया है.

DALLIRAJHARA
राम मंदिर में चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 12:33 PM IST

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बालोद: दल्लीराजहरा में बेखौफ महिला चोरों ने राम मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. मंदिर के भीतर लगे सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हुई है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि महिला चोर बड़े आराम से मंदिर के भीतर घुसती है, चोरी के बाद बोरी में सामान भरकर निकल जाती है. मंदिर में चोरी की वारदात से भक्तों के बीच भारी गुस्सा है. लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोनों चोरों को पकड़ा जाए.

राम मंदिर में घुसी महिला चोर

जिस मंदिर में चोरी की वारदात हुई वो दल्लीराजहरा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है. राम मंदिर में रोजाना सैकड़ों भक्त पूजा पाठ के लिए आते हैं. सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि महिला चोर मंदिर में रखे पीतल के कीमती बर्तन बोरों में भरकर बड़े आराम से निकल भागती है. चोरी की इस वारदात में एक और महिला चोर शामिल है जो मंदिर के बाहर नजर आ रही है. लोगों को उनपर शक नहीं हो इसके लिए दोनों मंदिर के बाहर लगे आराम चेयर पर बड़े आराम से बैठी हुई है.

राम मंदिर में चोरी (ETV Bharat)

पुजारी ने शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के बाद हमने राम मंदिर में हुई चोरी की जांच शुरू कर दी है. सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट दिख रहा है इसलिए जल्द ही चोर पकड़े जाएंगे: विकास पाटले, CSP राजहरा


पुजारी की शिकायत पर पुलिस जांच शुरू

चोरी की वारदात का खुलासा तब हुआ जब मंदिर के पुजारी ने देखा की मंदिर से बर्तन गायब हैं. आनन फानन में मंदिर में लगे सीसीटीवी को चेक किया गया. सीसीटीवी देखते हुए पुजारी के होश उड़ गए. पुलिस अब मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में नजर आ रही महिलाओं की तलाश कर रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली महिलाएं पकड़ ली जाएंगी.

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