ETV Bharat / state

राम मंदिर में चोरी, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई महिला चोर, भक्तों का फूटा गुस्सा

बालोद: दल्लीराजहरा में बेखौफ महिला चोरों ने राम मंदिर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया. मंदिर के भीतर लगे सीसीटीवी में चोरी की पूरी वारदात कैद हुई है. वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि महिला चोर बड़े आराम से मंदिर के भीतर घुसती है, चोरी के बाद बोरी में सामान भरकर निकल जाती है. मंदिर में चोरी की वारदात से भक्तों के बीच भारी गुस्सा है. लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोनों चोरों को पकड़ा जाए.

राम मंदिर में घुसी महिला चोर

जिस मंदिर में चोरी की वारदात हुई वो दल्लीराजहरा के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है. राम मंदिर में रोजाना सैकड़ों भक्त पूजा पाठ के लिए आते हैं. सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है कि महिला चोर मंदिर में रखे पीतल के कीमती बर्तन बोरों में भरकर बड़े आराम से निकल भागती है. चोरी की इस वारदात में एक और महिला चोर शामिल है जो मंदिर के बाहर नजर आ रही है. लोगों को उनपर शक नहीं हो इसके लिए दोनों मंदिर के बाहर लगे आराम चेयर पर बड़े आराम से बैठी हुई है.