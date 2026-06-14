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दारू नहीं, दौलत लेने पहुंचे चोर, शराब दुकान से 7 लाख कैश किया पार, लॉकर लेकर हुए फरार

रायपुर में चोरों ने विदेशी शराब दुकान को निशाना बनाया है. 7 लाख रुपये कैश लेकर चोर भाग गए.

Theft at liquor shop in Raipur
रायपुर शराब दुकान में चोरी (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 14, 2026 at 3:05 PM IST

2 Min Read
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रायपुर: सरोना स्थित कंपोजिट विदेशी शराब दुकान में चोरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि पुलिस भी हैरान रह गई. बदमाश शराब की बोतलों को हाथ लगाने के बजाय सीधे कैश पर टूट पड़े. करीब 7 लाख रुपये से भरा लॉकर उखाड़कर ले गए और जाते-जाते सीसीटीवी का डीवीआर भी साथ ले उड़े, ताकि पीछे कोई सबूत न बचे.

शराब दुकान में कैश की चोरी

आमा नाका थाना क्षेत्र में स्थित विदेशी शराब दुकान में घुसे चोरों का निशाना सिर्फ नकदी थी. दुकान में मौजूद शराब को छोड़कर उन्होंने सीधे कैश रखने वाले लॉकर को उखाड़ा और उसे लेकर फरार हो गए. बताया जा रहा है कि लॉकर में करीब 7 लाख रुपये रखे थे.

सबूत मिटाने की भी पूरी तैयारी

चोरी के बाद बदमाश सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी निकालकर अपने साथ ले गए. इससे साफ है कि चोर पूरी योजना बनाकर आए थे और पुलिस को कोई सुराग नहीं छोड़ना चाहते थे.

अफसरों से लेकर डॉग स्क्वायड तक मौके पर

घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल डीसीपी वेस्ट, एसीपी पुरानी बस्ती, आमा नाका थाना पुलिस और डॉग स्क्वायड की टीम मौके पर पहुंची. आबकारी विभाग के अधिकारी भी मामले की जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इतनी बड़ी चोरी के बाद शराब दुकान की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. आखिर चोर दुकान में कैसे घुसे, लॉकर कैसे उखाड़ ले गए और किसी को भनक तक क्यों नहीं लगी? पुलिस अब इन्हीं सवालों के जवाब तलाश रही है.फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में जांच कर रही है और चोरों की तलाश जारी है. लेकिन इस वारदात ने यह जरूर साबित कर दिया कि चोर शराब पीने नहीं, बल्कि शराब दुकान का खजाना उड़ाने पहुंचे थे.

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