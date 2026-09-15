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पद्मश्री पंडिराम मांडवी के घर हुई मूर्ति चोरी का खुलासा, 12 कलाकृतियां बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार दूसरा फरार

पुलिस के मुताबिक 27 अगस्त की देर रात गढ़बेंगाल स्थित पंडिराम मांडवी की कार्यशाला में रखी कई लकड़ी की कलाकृतियां चोरी हुई थीं. घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऐश्वर्य चंद्राकर के मार्गदर्शन में जांच टीम गठित की गई. नारायणपुर थाना प्रभारी विनीत दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चोरी हुई कलाकृतियों और आरोपियों की तलाश शुरू की.

नारायणपुर : बस्तर की पारंपरिक कला और संस्कृति को देश दुनिया में पहचान दिलाने वाले मूर्तिकार पद्मश्री पंडिराम मांडवी की कलाकृतियां उनके घर से चोरी हुई थी.इस चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस चोरी की गई 17 कलाकृतियों में से 12 को बरामद किया है. मामले में कोंडागांव जिले के नरहरपारा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है,जबकि उसका साथी फरार है.

जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की गई कलाकृतियों में से कुछ को बेचने की कोशिश की जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने कोंडागांव जिले के नरहरपारा में दबिश देकर आरोपी अनिल विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से चोरी की गई 12 लकड़ी की कलाकृतियां बरामद की गई हैं. बरामद कलाकृतियों में भगवान श्री गणेश की एक मूर्ति और राधा-कृष्ण की एक मूर्ति भी शामिल है.इसके अलावा अन्य कलाकृतियां बस्तर की पारंपरिक कला शैली से जुड़ी हुई हैं.

पद्मश्री पंडिराम मांडवी के घर हुई चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आरोपी पंडिराम मांडवी के पास कर चुका है काम

पुलिस जांच में यह बात भी सामने आई है कि गिरफ्तार आरोपी को मूर्तिकला का पूर्व अनुभव रहा है और उसने पद्मश्री पंडिराम मांडवी के पास रहकर मूर्तिकला का कौशल भी सीखा था. पुलिस को आशंका है कि इसी वजह से आरोपी को कार्यशाला में रखी कलाकृतियों और उनकी जानकारी पहले से थी. बताया जा रहा है कि आरोपी अनिल विश्वकर्मा पूर्व में भी चोरी के मामले में जेल जा चुका है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की इन दुर्लभ कलाकृतियों को बेचने की योजना किस तरह बनाई गई थी और इसमें अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं. मामले में एक अन्य आरोपी फिलहाल फरार है. पुलिस को आशंका है कि चोरी की बाकी 5 कलाकृतियां फरार आरोपी के कब्जे में हो सकती हैं. पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

आरोपी अनिल विश्वकर्मा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पद्मश्री पंडिराम मांडवी की कार्यशाला से चोरी हुई 17 लकड़ी की कलाकृतियों में से 12 की बरामदगी के साथ पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. हालांकि अभी 5 कलाकृतियां और एक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं. पुलिस फरार आरोपी की तलाश के साथ-साथ चोरी की पूरी साजिश, कलाकृतियों को बेचने की योजना और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच कर रही है- ऐश्वर्य चंद्राकर, एएसपी

12 कलाकृतियां बरामद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



कलाकृतियों का महत्व

पद्मश्री पंडिराम मांडवी की पहचान बस्तर की पारंपरिक माडिया और बस्तरिया कला को अपनी विशिष्ट शैली में प्रस्तुत करने वाले कलाकार के रूप में रही है. उनकी लकड़ी की कलाकृतियों में स्थानीय संस्कृति, देवी-देवताओं, जनजातीय परंपराओं और बस्तर के जीवन की झलक दिखाई देती है . ऐसे में इन कलाकृतियों की चोरी को केवल सामान्य चोरी के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. ये कलाकृतियां बस्तर की लोक एवं आदिवासी कला की विरासत से जुड़ी हुई हैं और कलाकार की वर्षों की साधना और हुनर का परिणाम हैं.फिलहाल पुलिस की कार्रवाई से बस्तर की इस महत्वपूर्ण कला विरासत से जुड़ी चोरी की कलाकृतियों के वापस मिलने की उम्मीद बढ़ी है. अब निगाह इस बात पर है कि फरार आरोपी कब पुलिस के हाथ लगता है और बाकी बची पांच कलाकृतियां कब बरामद होती हैं.



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