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जशपुर के शॉप से लाखों के मोबाइल चोरी का खुलासा, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, 43 फोन बरामद

बगीचा में मोबाइल शॉप में चोरी का खुलासा पुलिस ने किया है.पुलिस ने मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी की हैं.

Theft at mobile shop solved
जशपुर के शॉप से लाखों के मोबाइल चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 25, 2026 at 11:57 AM IST

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जशपुर : बगीचा थाना क्षेत्र में मोबाइल शॉप में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक बालिग और तीन विधि से संघर्षरत बालक शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 10 लाख रुपए कीमत के 47 मोबाइल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है. मामले में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.

कब हुई थी चोरी ?

पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई 2026 की रात अज्ञात चोरों ने बगीचा बस स्टैंड प्रतीक्षालय के पीछे मौजूद कैपिटल मोबाइल शॉप का ताला तोड़ा.इसके बाद दुकान में रखे 93 नए और पुराने मोबाइल चोरी कर लिए. चोरी गए मोबाइल्स की अनुमानित कीमत करीब 18 लाख 75 हजार रुपए आंकी गई थी. दुकान संचालक जैद अली की शिकायत पर बगीचा थाना में अपराध क्रमांक 197/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(4), 305(ए) और 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया.


सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग
घटना की गंभीरता को देखते हुए बगीचा पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिषेक प्रजापति सहित तीन विधि से संघर्षरत बालकों को हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर चोरी के 47 मोबाइल फोन, जिनकी बाजार कीमत लगभग 10 लाख रुपए, 600 रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की.एसएसपी लाल उमेद सिंह ने चोरी का खुलासा करते हुए मामले की जानकारी साझा की.

शॉप से लाखों के मोबाइल चोरी का खुलासा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बगीचा थाना क्षेत्र में मोबाइल दुकान में हुई बड़ी चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. इस केस को अत्यंत प्रोफेशनल तरीके से सुलझाया गया है. मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. इनमें तीन विधि से संघर्षरत बालक हैं.वहीं फरार आरोपी की तलाश जारी है और उसे भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा- लाल उमेद सिंह,एसएसपी


एसएसपी ने जानकारी दी कि पुलिस ने बालिग आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया, जबकि तीनों विधि से संघर्षरत बालकों को किशोर न्याय बोर्ड के सामने पेश कर बाल सम्प्रेषण गृह भेजा गया है. मामले में एक अन्य आरोपी की पहचान हो चुकी है जो फरार है. उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है.साथ ही चोरी के बाकी मोबाइल फोन बरामद करने के प्रयास भी जारी हैं.


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