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जशपुर के शॉप से लाखों के मोबाइल चोरी का खुलासा, 4 आरोपियों की गिरफ्तारी, 43 फोन बरामद

जशपुर : बगीचा थाना क्षेत्र में मोबाइल शॉप में हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है. सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक बालिग और तीन विधि से संघर्षरत बालक शामिल हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब 10 लाख रुपए कीमत के 47 मोबाइल, नकदी और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद की है. मामले में एक अन्य आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है.



कब हुई थी चोरी ?

पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई 2026 की रात अज्ञात चोरों ने बगीचा बस स्टैंड प्रतीक्षालय के पीछे मौजूद कैपिटल मोबाइल शॉप का ताला तोड़ा.इसके बाद दुकान में रखे 93 नए और पुराने मोबाइल चोरी कर लिए. चोरी गए मोबाइल्स की अनुमानित कीमत करीब 18 लाख 75 हजार रुपए आंकी गई थी. दुकान संचालक जैद अली की शिकायत पर बगीचा थाना में अपराध क्रमांक 197/2026 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 331(4), 305(ए) और 3(5) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया.



सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

घटना की गंभीरता को देखते हुए बगीचा पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की. घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अभिषेक प्रजापति सहित तीन विधि से संघर्षरत बालकों को हिरासत में लिया. पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर चोरी के 47 मोबाइल फोन, जिनकी बाजार कीमत लगभग 10 लाख रुपए, 600 रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल बाइक बरामद की.एसएसपी लाल उमेद सिंह ने चोरी का खुलासा करते हुए मामले की जानकारी साझा की.