लोहरदगा में मोबाइल दुकान में चोरी, लाखों के मोबाइल और कैश ले उड़े चोर

दुकान में चोरी के बाद बिखरे पड़े मोबाइल फोन के डिब्बे. ( फोटो-ईटीवी भारत )

लोहरदगा: जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात हुई है. अज्ञात चोरों ने एक मोबाइल दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है. चोरों ने लाखों रुपये के मोबाइल फोन पर हाथ साफ किया है. साथ में दुकान में रखे नगद भी उड़ा ले गए. मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है. पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है.

169 स्मार्टफोन और 43 हजार रुपये नगद की चोरी

सेन्हा थाना क्षेत्र के बक्सीडीपा के समीप मुकेश कुमार के मोबाइल दुकान में अज्ञात चोरों ने मंगलवार रात चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. इस मामले को लेकर सेन्हा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. चोरों ने दुकान के शटर का लॉक तोड़कर लाखों रुपये के मोबाइल फोन और नगदी की चोरी की है.

दुकान संचालक के आवेदन पर एफआईआर दर्ज

दुकान संचालक मुकेश कुमार के आवेदन पर सेन्हा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. जिसमें उन्होंने बताया है कि मंगलवार रात वह दुकान बंद कर अपने घर में सोने के लिए चले गए थे. जब वह बुधवार की सुबह दुकान पहुंचे तो उन्होंने शटर टूटा हुआ पाया. दुकान में अंदर जाकर देखा तो पता चला कि विभिन्न कंपनियों के कुल 169 पीस मोबाइल फोन चोरी हो गए हैं.