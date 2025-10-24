ETV Bharat / state

कोरबा में माइनिंग इंस्पेक्टर के सूने मकान में चोरों का धावा, लाखों के जेवर सहित नगदी की चोरी

रामपुर इलाके में चोरी की वारदात हुई है. इसे कोरबा का सबसे पॉश इलाका माना जाता है.

Theft Case Korba
कोरबा में माइनिंग इंस्पेक्टर के सूने मकान में चोरों का धावा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 24, 2025 at 8:47 PM IST

2 Min Read
कोरबा: खनिज विभाग में पदस्थ एक माइनिंग इंस्पेक्टर के सूने मकान में चोरों ने धावा बोल दिया है. इंस्पेक्टर दिवाली मनाने के लिए अपने गृह ग्राम गए हुए थे. इसी दौरान चोरों ने उनके सरकारी आवास में हाथ साफ कर दिया. सूचना है कि मकान से सोने, चांदी के लाखों की कीमत वाले जेवर के साथ नगदी की चोरी हुई है. पीड़ित इंस्पेक्टर की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है. जांच की जा रही है.

क्या है पूरा मामला: जिले के खनिज विभाग में पदस्थ खिलावन कुलार्य दिवाली मनाने के लिए अपने गृह ग्राम डौंडीलोहारा गए हुए थे. वह 19 अक्टूबर से ही छुट्टी में थे और उन्हें 21 अक्टूबर को यह जानकारी मिली उनके आवास में चोरी हुई है. माइनिंग इंस्पेक्टर का आवास सिविल लाइन थाना इलाके के रामपुर में है. यहां के सरकारी आवास में वह अपने परिवार के साथ रहते हैं. सूने मकान का फायदा उठाकर ही चोरों ने हाथ साफ कर दिया है.

जेवरात और नगदी समेत कई सामान चोरी: शिकायत के मुताबिक, खिलावन के आवास से सोने-चांदी के जेवरात समेत कैश भी चोरी हुआ है. दरवाजे का लॉक तोड़कर चोर मकान में दाखिल हुए थे. पूरे घर का सामान अस्त व्यस्त दिखा. कहा जा रहा है कि, चोरों ने सिर्फ कीमती सामान पर ही हाथ साफ किया है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित की शिकायत पर अपराध दर्ज कर लिया गया है. जांच की जा रही है- सीएसपी भूषण एक्का

Theft Case Korba
लाखों के जेवर सहित नगदी की चोरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रामपुर के जिस इलाके में चोरी हुई है, वह शहर का सबसे अधिक पॉश इलाका है. यहां से कुछ ही दूरी पर एसपी ऑफिस और सिविल लाइन थाना मौजूद है. ज्यादातर सरकारी अधिकारी यहां मौजूद सरकारी आवासों में निवास करते हैं, इसके बावजूद भी यहां के मकान सुरक्षित नहीं है.

