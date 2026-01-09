ETV Bharat / state

10 दिन बाद भी नहीं हुआ माजीसा मंदिर में चोरी की वारदात का खुलासा, आक्रोशित श्रद्धालु उतरे सड़कों पर

बाड़मेर: शहर के जूना केराडु मार्ग स्थित माजीसा धाम मंदिर में 10 दिन पहले हुई चोरी की घटना का पुलिस द्वारा खुलासा नहीं किए जाने के चलते श्रद्धालुओं ने शुक्रवार को आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन किया. मंदिर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथों में तख्तियां-बैनर लेकर रैली के रूप में मुख्य बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया.

पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा, एडवोकेट मुकेश जैन, पूर्व सभापति लूणकरण बोथरा के साथ प्रतिनिधि मंडल ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह चांदावत और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश आर्य को ज्ञापन सौंपकर मंदिर में हुई चोरी की वारदात का खुलासा करने की मांग की. खारा ने बताया कि शहर के माजीसा में बीते दिनों चोरी की घटना हुई थी. मामले में पुलिस ने जल्द ही चोरी की वारदात का खुलासा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ. आज पुलिस और प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही चोरी की वारदात का खुलासा करेंगे. एडवोकेट मुकेश जैन ने बताया कि 28 दिसंबर की रात को मंदिर से सोने के आभूषण चोरी हुए. घटना के 10 दिन होने के बाद भी पुलिस चोरों का पता नहीं लगा पाई है.