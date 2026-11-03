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जींद: नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का पाइप काटते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, कर्मचारियों ने जाल बिछाकर दबोचा

Theft at Jind Oxygen Plant ( ETV Bharat )

जींद: हरियाणा के जींद के नागरिक अस्पताल की नई बिल्डिंग के पीछे बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट में बीते कई हफ्तों से तांबे की वायर चोरी की जा रही थी. इस पर अस्पताल के कर्मचारियों ने जाल बिछाया और ऑक्सीजन प्लांट की गैस सप्लाई वाले पाइप को काटते वक्त चोर को पकड़ लिया. इसकी जानकारी अस्पताल स्टाफ ने पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि नशे की लत को पूरा करने के लिए चोर चोरी की वारदात को अंजाम देता था. चोरों की ये लापरवाही किसी भी समय बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है. ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट के पास विशेष सुरक्षा व्यवस्था किए जाने की कवायद शुरू हो गई है.

जींद नागरिक अस्पताल में दो ऑक्सीजन प्लांट, एक में वायर चोरी: नागरिक अस्पताल में दो ऑक्सीजन प्लांट हैं. एक प्लांट अस्पताल की नई बिल्डिंग के पीछे तथा एक प्लांट सामने है. अस्पताल के पीछे बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट से नई बिल्डिंग में सप्लाई होती है. इस प्लांट से पिछले दो-तीन सप्ताह से तांबे की वायर चोरी की जा रही थी. चोरी की इसी नीयत से लगभग 19 वर्षीय एक युवक ने प्लांट की नाइट्रस गैस की सप्लाई वाली केबल काट दी. इस दौरान निरीक्षण कर रहे अस्पताल कर्मचारी सोनू की नजर उस पर पड़ गई और उसने युवक को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया.