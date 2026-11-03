जींद: नागरिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का पाइप काटते रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, कर्मचारियों ने जाल बिछाकर दबोचा
Theft at Jind Oxygen Plant: जींद नागरिक अस्पताल के ऑक्सीजन प्लांट के पाइप को काटते वक्त स्टॉफ ने उसे दबोच लिया. हादसा टला.
Published : November 3, 2026 at 1:37 PM IST
जींद: हरियाणा के जींद के नागरिक अस्पताल की नई बिल्डिंग के पीछे बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट में बीते कई हफ्तों से तांबे की वायर चोरी की जा रही थी. इस पर अस्पताल के कर्मचारियों ने जाल बिछाया और ऑक्सीजन प्लांट की गैस सप्लाई वाले पाइप को काटते वक्त चोर को पकड़ लिया. इसकी जानकारी अस्पताल स्टाफ ने पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोर को गिरफ्तार कर लिया. जांच में सामने आया कि नशे की लत को पूरा करने के लिए चोर चोरी की वारदात को अंजाम देता था. चोरों की ये लापरवाही किसी भी समय बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है. ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट के पास विशेष सुरक्षा व्यवस्था किए जाने की कवायद शुरू हो गई है.
जींद नागरिक अस्पताल में दो ऑक्सीजन प्लांट, एक में वायर चोरी: नागरिक अस्पताल में दो ऑक्सीजन प्लांट हैं. एक प्लांट अस्पताल की नई बिल्डिंग के पीछे तथा एक प्लांट सामने है. अस्पताल के पीछे बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट से नई बिल्डिंग में सप्लाई होती है. इस प्लांट से पिछले दो-तीन सप्ताह से तांबे की वायर चोरी की जा रही थी. चोरी की इसी नीयत से लगभग 19 वर्षीय एक युवक ने प्लांट की नाइट्रस गैस की सप्लाई वाली केबल काट दी. इस दौरान निरीक्षण कर रहे अस्पताल कर्मचारी सोनू की नजर उस पर पड़ गई और उसने युवक को काबू कर पुलिस के हवाले कर दिया.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया: अगर युवक नाइट्रस गैस की जगह ऑक्सीजन की सप्लाई वाली पाइप काट देता तो अस्पताल में बड़ा हादसा हो सकता था. पुलिस ने आरोपी युवक को काबू कर लिया है. सरकारी अस्पताल के कर्मचारी सोनू ने बताया कि कुछ दिन पहले भी प्लांट से एक पाइप काटी गई थी. इन पाइपों में कॉपर होता है, जिसके चलते इन्हें चोरी करने के लिए निशाना बनाया जा रहा है. अस्पताल में दोबारा इस तरह की घटना होने से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
नशे की लत के पूरा करने के लिए करते थे चोरी: नागरिक अस्पताल परिसर से कभी बाइक चोरी हो जाती है, तो कभी बाथरूम से महंगी टूंटी व अन्य सामान गायब हो जाता है. अब ऑक्सीजन प्लांट की केबल काटने की घटना ने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. चोर गलती से ऑक्सीजन प्लांट सप्लाई को काट देता, तो होता बडा हादसा हो सकता था. ऑक्सीजन प्लांट इंचार्ज सोनू ने कहा कि ने कहा कि नशे के आदि युवक लगातार प्लांट से वायर चोरी कर रहे हैं. आज तो इन्होंने नाइट्रस गैस की पाइप काटी है. अगर चोर गलती से ऑक्सीजन प्लांट सप्लाई को काट देते, तो बडा हादसा हो सकता है. अस्पताल को को ऑक्सीजन यहीं से सप्लाई होती है.
ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदम: नागरिक अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रघुवीर पूनिया ने बताया कि ऑक्सीजन प्लांट से केबल काटने का मामला गंभीर है. कुछ दिन पहले भी पाइप काटी गई थी और अब फिर से यह घटना हुई है. अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा न हो सके.
पुलिस ने चोर को काबू किया: एएसआई अशोक कुमार ने बताया कि चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. आक्सीजन प्लांट के बैक साइड में चोरी करते हुए आरेापित युवक पकड़ा गया है. चोरी का सामान भी बरामद कर लिया है. आगामी कार्रवाई करते हुए उसे अदालत में पेश किया जाएगा.
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