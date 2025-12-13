ETV Bharat / state

रेवाड़ी में चोरों ने ज्वेलरी की दो दुकानों में लगाई सेंध, 16.5 लाख से ज्यादा के गहने लेकर फरार

Theft at a jewelry shop in Rewari: रेवाड़ी में चोरों ने कोसली रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित ज्वेलरी की दो दुकानों में सेंध लगाई.

Theft at a jewelry shop in Rewari
Theft at a jewelry shop in Rewari (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 13, 2025 at 10:18 AM IST

रेवाड़ी: कोसली रेलवे स्टेशन रोड स्थित राव मार्केट में चोरों ने दो ज्वेलरी की दुकानों को निशाना बनाया. दुकान मालिकों के मुताबिक चोर दुकान का ताला तोड़ कर अंदर घुसे और लाखों रुपये के आभूषण लेकर फरार हो गए. दुकानदारों को कितना नुकसान हुआ है. इसका अभी आंकलन किया जा रहा है. चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई.

रेवाड़ी की दो दुकानों में चोरों ने लगाई सेंध: जानकारी अनुसार झाड़ौदा निवासी कुलदीप की दीप ज्वेलरी और कोसली आस्था कॉलोनी निवासी पवन की इंसा ज्वेलरी नाम से भैरव सिंह मार्केट में दुकान है. दोनों रोजाना की तरह दुकानें बंद कर घर चले गए थे. सुबह जब वो पहुंचे तो चोरी का पता चला. दुकानदारों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी.

दीप ज्वैलरी से 15 लाख का सामान चोरी! कुलदीप ने बताया कि "दुकान में प्रवेश करते ही मुझे सारा सामान बिखरा मिला. जांच में पता चला कि चोर लगभग 50–60 जोड़ी चांदी की पायल, चांदी के गिलास, कटोरी, नारियल सहित करीब 15 लाख रुपये के आभूषण लेकर फरार हो गए."

सोने-चांदी के आभूषण गायब: वहीं इंसा ज्वेलरी से भी सोना-चांदी के आभूषण गायब मिले. इंसा ज्वेलरी के मालिक पवन ने बताया कि उनकी दुकान से सोना और चांदी का काफी सामान चोरी मिला. दोनों दुकानदार अब आरोपियों की गिरफ्तारी और सामान की बरामदगी की मांग कर रहे हैं.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले पर थाना प्रभारी मनोज ने बताया कि "हमें फोन पर सूचना मिली थी कि दो ज्वेलरी की दुकान पर चोरों ने शटर उखाड़कर चोरी की है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी की की जांच की जा रही है. जिससे चोरी करने वालों का पता लग सके. जल्द ही चोरी करने वालो को पकड़ लिया जाएगा."

संपादक की पसंद

