ETV Bharat / state

गढ़वा के बिशुनपुरा प्रखंड में ज्वेलरी दुकान में चोरी, लाखों के जेवर, कैश और कपड़े ले उड़े चोर

चोरी के बाद दुकान के बाहर लोगों की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

गढ़वा: जिले के बिशुनपुरा थाना क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यवसायी राम हरख प्रसाद गुप्ता के शुभ लक्ष्मी वस्त्रालय मुन्ना ज्वेलर्स दुकान में बुधवार की रात लाखों की चोरी हुई है. चोरों ने लगभग 50 लाख रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ किया है. जिसमें जेवर, कपड़े और कैश शामिल हैं. वहीं घटना से व्यवसायियों में काफी आक्रोश है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

भुक्तभोगी व्यवसायी के अनुसार चोरों ने पीछे के रास्ते से लोहे के ग्रिल में लगा ताला तोड़कर दुकान के अंदर प्रवेश किया और दुकान में रखे सोने-चांदी के जेवर, कपड़े और कैश लेकर चलते बने. अहले सुबह जब व्यवसायी ने दुकान का ताला टूटा हुआ देखा तो घटना की जानकारी हुई. दुकान के अंदर रखा अलमारी टूटा हुआ था. दुकान में कपड़े, ज्वेलरी के डब्बे बिखरे थे. दुकान में एक लोहे का लॉकर था. जिसे चोरों द्वारा ले जाने का पूरा प्रयास किया गया, लेकिन सफल नहीं हो सके.

गढ़वा के बिशुनपुरा प्रखंड के व्यवसायियों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

जांच में जुटी पुलिस

चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के हार्डडिस्क भी अपने साथ ले गए है. भुक्तभोगी व्यवसायी ने पुलिस को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलने के बाद बिशुनपुरा थाना प्रभारी राहुल सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और तहकीकात में जुट गए हैं.

भुक्तभोगी व्यवसायी विनोद गुप्ता उर्फ मुन्ना ने बताया कि प्रत्येक दिन की तरह बुधवार रात्रि 8 बजे दुकान बंद कर घर चले गए थे. उसके बाद रात्रि 9 बजे माता-पिता दोनों दुकान में सोने आ गए. दुकान के ऊपर दूसरी मंजिल पर पिता राम हरख प्रसाद सोये हुए थे और रात्रि में यह घटना हो गई.

विरोध में व्यवसायियों ने बंद रखी दुकानें