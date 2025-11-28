ETV Bharat / state

रांची में जेवर की दुकान में चोरी, बहादुर को बंधक बनाकर 10 किलो चांदी उड़ा ले गए चोर

रांची के जेवर दुकान में चोरी की वारदात हुई है. गुरुवार की देर रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया है.

Theft At Jewellery Shop In Ranchi
जेवर दुकान. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 28, 2025 at 1:24 PM IST

रांचीः राजधानी रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र में एक जेवर दुकान में बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है. जेवर दुकान का ताला काट कर चोरों ने लाखों की चांदी पर हाथ साफ किया है. जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

10 किलो चांदी की चोरी

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के बाजारटांड़ के समीप स्थित उत्तम ज्वेलर्स दुकान की चैनल और शटर का ताला काटकर अज्ञात चोरों ने लाखों के जेवरात पर हाथ साफ किया है. चोर जेवर दुकान से 10 किलो चांदी उड़ा ले गए हैं. साथ ही चोर दुकान में लगी सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए.

इस संबंध में उत्तम ज्वेलर्स के मालिक ने बताया कि दुकान में 10 किलो चांदी के अलावा सोने के कई गहने मौजूद थे. हालांकि सोने के सभी गहने तिजोरी में बंद थे, इसलिए वह बच गए. लेकिन चोर 10 किलो चांदी अपने साथ ले जाने में कामयाब रहे.

बहादुर को बांध दिया वारदात को अंजाम

जेवर दुकान में चोरी करने वाले चोरों ने इलाके में गश्ती लगा रहे है बहादुर को भी रस्सी से बांध दिया. बहादुर ने बताया कि दुकान में कुछ गतिविधि देखकर उन्होंने जोर से विसिल बजाना शुरू किया तो चोरों ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ-पैर को बांध दिया. सुबह जब कुछ ग्रामीण सड़क से गुजर रहे थे तो उन्होंने बहादुर को बंधे हुए देखा और फिर उसे आजाद करवाया. इसके बाद यह जानकारी मिली कि जेवर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है.

Theft At Jewellery Shop In Ranchi
चोरी के बाद जेवर दुकान में बिखरा पड़ा सामान. (फोटो-ईटीवी भारत)

जांच में जुटी पुलिस

इस संबंध में बेड़ो के डीएसपी अशोक कुमार राम ने बताया कि उत्तम ज्वेलर्स में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है. दुकान के मालिक ने बताया है कि 10 किलो चांदी दुकान से चोरी हुई है. पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है. आसपास के सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाला जा रहा है, ताकि चोरों का कुछ सुराग हासिल हो सके.

पुलिस को अंदेशा है कि चोरी कि वारदात को राज्य के बाहर के अपराधियों ने अंजाम दिया है. पुलिस हाल के दिनों में झारखंड के दूसरे जिलों में इस तरह की हुई चोरी में शामिल गैंग की पहचान के लिए दूसरे जिलों की पुलिस के भी संपर्क में है.

