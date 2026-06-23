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गुरुग्राम सेक्टर 46 हनुमान मंदिर में चोरी, कटर से दानपात्र का ताला काट लाखों रुपये ले उड़े चोर

हरियाणा में बेखौफ चोर मंदिरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं. ताजा मामला गुरुग्राम का है.

Theft at Hanuman temple in Gurugram
गुरुग्राम सेक्टर 46 हनुमान मंदिर में चोरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 23, 2026 at 2:19 PM IST

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गुरुग्राम: हरियाणा में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं. वे आम लोगों के घरों के साथ अब मंदिरों में भी चोरी से नहीं डर रह हें. ताजा मामला गुरुग्राम के सेक्टर-46 स्थित हनुमान मंदिर का है, जहां बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है. ऑटो में सवार होकर आए बदमाशों ने मंदिर के दानपात्र का ताला कटर से तोड़कर उसमें पड़े लाखों रुपये की नकदी पर हाथ साफ कर दिया और मौके से फरार हो गए. पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है.

ऑटो पर सवार होकर आये थे बदामाशः दरअसल सेक्टर-46 के पॉश इलाके में स्थित हनुमान मंदिर में कुछ अज्ञात बदमाश ऑटो में सवार होकर पहुंचे. आरोपियों ने पहले मंदिर परिसर की रेकी की और फिर कटर की मदद से दानपात्र का ताला तोड़ दिया. इसके बाद वे दानपात्र में रखी नकदी निकालकर फरार हो गए. सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर किस तरह बेखौफ होकर दानपात्र का ताला तोड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में नकदी लेकर वहां से निकल जाते हैं. मंदिर समिति के अनुसार दानपात्र में लाखों रुपये की राशि मौजूद थी.

कटर से दानपात्र का ताला काट लाखों रुपये ले उड़े चोर (ETV Bharat)

अज्ञात के खिलाफ मामला दर्जः घटना का पता चलने के बाद मंदिर के पुजारी हरिओम शास्त्री और स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस और जांच टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि "शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा."

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