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Watch: फरीदाबाद के हनुमान मंदिर में चोरी, करीब 6 किलो चांदी का छत्र और मुकुट लेकर फरार

फरीदाबाद: अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना के बाद अब सेक्टर-8 स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है. देर रात चोर मंदिर में घुसकर हनुमान जी की प्रतिमा पर स्थापित करीब 6 किलो चांदी का छत्र और चांदी का मुकुट चोरी कर फरार हो गया. पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.

फरीदाबाद के हनुमान मंदिर में चोरी: मंदिर के पुजारी ऋषि ने बताया कि सोमवार और मंगलवार की दरमियान रात करीब 2:30 बजे एक व्यक्ति मंदिर परिसर में हवन कुंड की ओर बने छोटे गेट से अंदर दाखिल हुआ. उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा था ताकि उसकी पहचान न हो सके. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी सीधे हनुमान जी की प्रतिमा के पास पहुंचा और बड़ी सावधानी से प्रतिमा पर लगा चांदी का छत्र और मुकुट उतारकर अपने साथ ले गया. चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद वह उसी रास्ते से फरार हो गया.

Watch: फरीदाबाद के हनुमान मंदिर में चोरी (ETV Bharat)

पुजारियों ने पुलिस को दी सूचना: सुबह करीब 5 बजे जब मंदिर के कपाट खोले गए और नियमित पूजा-अर्चना की तैयारी शुरू हुई, तब पुजारियों की नजर प्रतिमा पर पड़ी. उन्होंने देखा कि चांदी का छत्र और मुकुट गायब हैं. इसके बाद तुरंत मंदिर के प्रधान और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई.