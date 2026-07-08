Watch: फरीदाबाद के हनुमान मंदिर में चोरी, करीब 6 किलो चांदी का छत्र और मुकुट लेकर फरार
फरीदाबाद सेक्टर-8 स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में चोरी. चोर हनुमान जी की प्रतिमा पर स्थापित 6 किलो चांदी का छत्र और मुकुट लेकर फरार.
Published : July 8, 2026 at 10:32 AM IST
फरीदाबाद: अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना के बाद अब सेक्टर-8 स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है. देर रात चोर मंदिर में घुसकर हनुमान जी की प्रतिमा पर स्थापित करीब 6 किलो चांदी का छत्र और चांदी का मुकुट चोरी कर फरार हो गया. पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.
फरीदाबाद के हनुमान मंदिर में चोरी: मंदिर के पुजारी ऋषि ने बताया कि सोमवार और मंगलवार की दरमियान रात करीब 2:30 बजे एक व्यक्ति मंदिर परिसर में हवन कुंड की ओर बने छोटे गेट से अंदर दाखिल हुआ. उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा था ताकि उसकी पहचान न हो सके. सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी सीधे हनुमान जी की प्रतिमा के पास पहुंचा और बड़ी सावधानी से प्रतिमा पर लगा चांदी का छत्र और मुकुट उतारकर अपने साथ ले गया. चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद वह उसी रास्ते से फरार हो गया.
पुजारियों ने पुलिस को दी सूचना: सुबह करीब 5 बजे जब मंदिर के कपाट खोले गए और नियमित पूजा-अर्चना की तैयारी शुरू हुई, तब पुजारियों की नजर प्रतिमा पर पड़ी. उन्होंने देखा कि चांदी का छत्र और मुकुट गायब हैं. इसके बाद तुरंत मंदिर के प्रधान और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई.
मंदिर पुजारियों में रोष: पुजारी ऋषि का कहना है कि "जिस तरीके से आरोपी सीधे उस स्थान तक पहुंचा और बिना किसी हड़बड़ी के चोरी कर निकल गया, उससे आशंका है कि उसे मंदिर की व्यवस्था और आने-जाने के रास्तों की पहले से पूरी जानकारी थी. इसलिए पुलिस इस पहलू को भी गंभीरता से जांच रही है कि कहीं वारदात में किसी स्थानीय व्यक्ति या मंदिर की गतिविधियों से परिचित शख्स का हाथ तो नहीं है."
पुलिस मामले की जांच में जुटी: सूचना मिलने पर सेक्टर-8 चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. चौकी इंचार्ज बिट्टू सिंह ने बताया कि "मंदिर के प्रधान की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गया सामान बरामद करने का प्रयास किया जाएगा."
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