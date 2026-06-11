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रायपुर गोल्डन होम्स में हुई चोरी का खुलासा, जेवरात के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

वारदात का मास्टरमाइंड डी रवि राव पहले भी चोरी और मारपीट के मामले में जेल जा चुका है.

Khamardih Police Station
जेवरात के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 11, 2026 at 7:44 PM IST

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रायपुर: शहर के खमारडीह थाना इलाके में लाखों के जेवरात चोरी के मामले में पुलिस ने गुरुवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपी खमारडीह थाना क्षेत्र के गोल्डन होम्स में चोरी की वारदात को अंजाम के आरोपी हैं. मुख्य आरोपी डी रवि राव पहले भी चोरी और मारपीट के मामले में जेल जा चुका है. इसके साथ ही दूसरा आरोपी इग्नेश राव आर्म्स एक्ट के प्रकरण में जेल जा चुका है.

गोल्डन होम्स में हुई चोरी का खुलासा

पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने मोबाइल फोन एक मोटरसाइकिल और चोरी के पैसों से खरीदे गए कूलर के साथ ही सोने चांदी के जेवराज जप्त किए हैं. जिसकी कीमत लगभग 6 लाख 28 हजार है. क्राइम एवं साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि "पीड़ित भरत छापड़िया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह गोल्डन होम्स में अपने परिवार सहित रहता है. तीन और चार जून की दरमियानी रात पीड़ित अपने परिवार के साथ घर में सोया हुआ था. इसी दौरान कुछ अज्ञात चोर उसके घर में घुसकर अलमारी और लाकर को चाबी से खोलकर उसमें रखे सोने और चांदी के जेवरात के साथ ही नगद रकम की चोरी करके ले गए हैं."

Khamardih Police Station
जेवरात के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

सूचना के आधार पर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी. रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की थी. आसपास के लोगों से इस संबंध में पूछताछ की जा रही थी. मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 आरोपियों के बारे में पता चला और उन्हें गिरफ्तार किया गया: स्मृतिक राजनाला, क्राइम एवं साइबर DCP


जलविहार कॉलोनी में रहता है आरोपी

पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य के आधार पर जलविहार कॉलोनी के रहने वाले डी रवि राव को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की. जिसके बाद आरोपी ने बताया कि चोरी के कुछ सामान को वह अपने चचेरे भाई डी इग्नेश और अपने परिचित अशोक मानिकपुरी के घर में रखा है. पकड़े गए तीनों आरोपी रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र के जलविहार के रहने वाले हैं. इन तीन आरोपियों में डी रवि राव, डी इग्नेश और अशोक मानिकपुरी है.

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