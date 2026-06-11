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रायपुर गोल्डन होम्स में हुई चोरी का खुलासा, जेवरात के साथ तीन आरोपी गिरफ्तार

रायपुर: शहर के खमारडीह थाना इलाके में लाखों के जेवरात चोरी के मामले में पुलिस ने गुरुवार को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया. पकड़े गए आरोपी खमारडीह थाना क्षेत्र के गोल्डन होम्स में चोरी की वारदात को अंजाम के आरोपी हैं. मुख्य आरोपी डी रवि राव पहले भी चोरी और मारपीट के मामले में जेल जा चुका है. इसके साथ ही दूसरा आरोपी इग्नेश राव आर्म्स एक्ट के प्रकरण में जेल जा चुका है.

गोल्डन होम्स में हुई चोरी का खुलासा

पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने मोबाइल फोन एक मोटरसाइकिल और चोरी के पैसों से खरीदे गए कूलर के साथ ही सोने चांदी के जेवराज जप्त किए हैं. जिसकी कीमत लगभग 6 लाख 28 हजार है. क्राइम एवं साइबर DCP स्मृतिक राजनाला ने बताया कि "पीड़ित भरत छापड़िया ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि वह गोल्डन होम्स में अपने परिवार सहित रहता है. तीन और चार जून की दरमियानी रात पीड़ित अपने परिवार के साथ घर में सोया हुआ था. इसी दौरान कुछ अज्ञात चोर उसके घर में घुसकर अलमारी और लाकर को चाबी से खोलकर उसमें रखे सोने और चांदी के जेवरात के साथ ही नगद रकम की चोरी करके ले गए हैं."