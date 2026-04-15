विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के आवास से लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस
गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के पैतृक आवास से लाखों रुपये का सामान चोरी हो गया. पुलिस जांच कर रही है.
Published : April 15, 2026 at 2:53 PM IST
गढ़वा: बीजेपी विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के घर से अज्ञात चोरों ने लाखों रुपये नकद और सोने-चांदी के गहने चोरी कर लिए. चोरी की यह घटना विधायक के पैतृक गांव बेलहारा में हुई. पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गई है.
विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के पैतृक गांव में मंगलवार रात को चोरी हुई. चोरी का पता आज सुबह चला. जिसके बाद पुलिस की एक टीम जांच करने विधायक के घर पहुंची. फोरेंसिक टीम जांच कर रही है, वहीं पुलिस स्निफर डॉग की मदद से भी चोरों को तलाशने में जुटी हुई है.
विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी की पत्नी मीरा तिवारी ने बताया कि कुछ महीने पहले उनके बेटे की शादी में सोने, चांदी के गहने और कैश के तोहफे आए थे. उन्होंने बताया कि नौ अंगूठियां, दो चेन, सोने के दूसरे सामान, चांदी के गहने और ₹270,000 कैश समेत दूसरी चीजें चोरी हो गईं. पुलिस की एक टीम आकर जांच कर रही है. पिछले दो महीने से घर पर कोई नहीं था. हम कभी-कभी चेक करते थे, लेकिन आज हमें चोरी की खबर मिली.
परिवार ने बताया कि इस गांव में पहले कभी चोरी नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा होना बहुत दुख की बात है. एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के पुश्तैनी घर में चोरी हुई है. उन्होंने कहा, "हम पूरी जांच कर रहे हैं. जो भी जिम्मेदार होगा, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा." टेक्निकल टीम अभी काम कर रही है, बस रिपोर्ट आने का इंतजार है.
यह भी पढ़ें:
रामगढ़ में हाई प्रोफाइल चोरी कांड का खुलासा, तीन गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार
आर्मी रिटायर्ड के घर पर डकैतों का तांडव, बच्चों को बंधक बनाकर 20 लाख की लूट
रांची में चार दरवाजे, चार लॉकर काट लाखों के गहने उड़ा गए चोर, पुलिस गश्त पर बड़ा सवाल