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विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के आवास से लाखों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

गढ़वा: बीजेपी विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के घर से अज्ञात चोरों ने लाखों रुपये नकद और सोने-चांदी के गहने चोरी कर लिए. चोरी की यह घटना विधायक के पैतृक गांव बेलहारा में हुई. पुलिस मौके पर पहुंच कर जांच में जुट गई है.

विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी के पैतृक गांव में मंगलवार रात को चोरी हुई. चोरी का पता आज सुबह चला. जिसके बाद पुलिस की एक टीम जांच करने विधायक के घर पहुंची. फोरेंसिक टीम जांच कर रही है, वहीं पुलिस स्निफर डॉग की मदद से भी चोरों को तलाशने में जुटी हुई है.

विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के आवास से लाखों की चोरी (Etv Bharat)

विधायक सत्येंद्रनाथ तिवारी की पत्नी मीरा तिवारी ने बताया कि कुछ महीने पहले उनके बेटे की शादी में सोने, चांदी के गहने और कैश के तोहफे आए थे. उन्होंने बताया कि नौ अंगूठियां, दो चेन, सोने के दूसरे सामान, चांदी के गहने और ₹270,000 कैश समेत दूसरी चीजें चोरी हो गईं. पुलिस की एक टीम आकर जांच कर रही है. पिछले दो महीने से घर पर कोई नहीं था. हम कभी-कभी चेक करते थे, लेकिन आज हमें चोरी की खबर मिली.