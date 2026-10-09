रांची के अति सुरक्षित सेल सिटी में पूर्व सूचना आयुक्त के घर चोरी, CCTV में कैद तीन नकाबपोश
रांची में चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को खुली चुनौती दी है. पूरा मामला जानें, प्रशांत कुमार की रिपोर्ट में.
Published : October 9, 2026 at 5:16 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.
पुंदाग ओपी क्षेत्र के सेल सिटी स्थित झारखंड के पूर्व सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चोरी की यह वारदात ऐसे इलाके में हुई, जहां पूर्व एडीजी से लेकर डीआईजी स्तर के अधिकारियों के आवास हैं. घर में चोरी के दौरान चोरों ने ताला तोड़ने के साथ कई सामान को भी नुकसान पहुंचाया. वहीं, सीसीटीवी कैमरे में तीन संदिग्ध लोगों की गतिविधियां कैद होने की बात सामने आई है. तीनों के चेहरे ढके हुए बताए जा रहे हैं.
फोन से दी जानकारी
पूर्व सूचना आयुक्त ने ईटीवी भारत से फोन पर बातचीत के दौरान बताया की घर से करीब डेढ़ लाख रुपये नकद, 20 से 25 लाख रुपये के जेवरात, एक लैपटॉप और अन्य कीमती सामान चोरी की गई है. पूर्व सूचना आयुक्त में बताया कि वे लोग अपने गांव से अभी लौट ही रहे हैं रांची पहुंचने के बाद और विस्तार से जानकारी दी जा सकेगी.
गांव गए थे पूर्व सूचना आयुक्त, बंद घर को बनाया निशाना
हिमांशु शेखर चौधरी ने बताया कि वे परिवार के साथ सात तारीख को गांव गए थे. इस दौरान घर बंद था. घर की देखभाल और पौधों में पानी देने के लिए काम करने वाली महिला वहां पहुंची थी. इसी दौरान उसकी नजर घर के टूटे हुए ताले पर पड़ी. काम करने वाली महिला ने फोन कर घर का ताला टूटे होने की जानकारी दी.
इसके बाद परिवार की ओर से उसे अंदर जाकर देखने को कहा गया. जब घर के अंदर की स्थिति का पता चला, तो चोरी की बड़ी वारदात सामने आई. पूर्व सूचना आयुक्त के अनुसार, घर में कई जगह सामान बिखरा हुआ था. पौधों को नुकसान पहुंचाया गया था, गाड़ी और फेंसिंग भी टूटी हुई मिली. इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने घर में घुसने के बाद काफी देर तक तलाशी ली और कीमती सामान लेकर फरार हो गए.
आसपास पूर्व एडीजी और डीआईजी के आवास
चोरी की इस घटना ने इसलिए भी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि वारदात सेल सिटी जैसे इलाके में हुई है. पूर्व सूचना आयुक्त ने बताया कि उनके घर के सामने पूर्व एडीजी आरके मलिक रहते हैं. वहीं, पास में केपी देव के परिवार का आवास है. इसके अलावा पूर्व डीआईजी राजीव सिंह का आवास भी आसपास ही है. इस तरह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आवासों के बीच स्थित घर में चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े करता है.
सीसीटीवी में तीन संदिग्धों की गतिविधियां कैद
पूर्व सूचना आयुक्त के अनुसार, सीसीटीवी फुटेज में तीन लोगों की संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी हैं तीनों ने अपने चेहरे ढक रखे थे. मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है पुलिस भी पूरे मामले की जांच कर रही है. हालांकि पुलिस का कहना है कि जब हिमांशु शेखर चौधरी रांची वापस लौटेंगे उसके बाद ही चोरी की पूरी घटना का सही आकलन हो पाएगा.
बड़े-बड़े पदों पर रहे हैं हिमांशु शेखर चौधरी
बता दें कि हिमांशु शेखर चौधरी झारखंड के जाने-माने चेहरे हैं वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं. इसके अलावा झारखंड खाद आयोग के अध्यक्ष पद पर भी रहे थे. सूचना आयुक्त के पद पर रहते हुए भी उन्होंने बेहतरीन कार्य किया था.
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