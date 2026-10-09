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रांची के अति सुरक्षित सेल सिटी में पूर्व सूचना आयुक्त के घर चोरी, CCTV में कैद तीन नकाबपोश

रांची में बंद घर में चोरी ( Etv Bharat )

रांचीः राजधानी रांची में चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.

पुंदाग ओपी क्षेत्र के सेल सिटी स्थित झारखंड के पूर्व सूचना आयुक्त हिमांशु शेखर चौधरी के बंद घर को चोरों ने निशाना बनाया. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चोरी की यह वारदात ऐसे इलाके में हुई, जहां पूर्व एडीजी से लेकर डीआईजी स्तर के अधिकारियों के आवास हैं. घर में चोरी के दौरान चोरों ने ताला तोड़ने के साथ कई सामान को भी नुकसान पहुंचाया. वहीं, सीसीटीवी कैमरे में तीन संदिग्ध लोगों की गतिविधियां कैद होने की बात सामने आई है. तीनों के चेहरे ढके हुए बताए जा रहे हैं.