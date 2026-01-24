ETV Bharat / state

दंतेश्वरी मंदिर में चोरी, चांदी और सोने के आभूषण ले उड़ा चोर, सीसीटीवी में दिखा चोर

बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि चोरी के वारदात की सूचना मंदिर के पुजारी व अन्य सदस्यों ने दी. जिसके बाद पुलिस और साइबर की पूरी टीम मौके पर पहुंची. मंदिर के पुजारी के साथ मंदिर के भीतर मौजूद रहे लोगों से चांदी और सोने के आभूषणों को चोरों द्वारा उड़ा ले जाने की जानकारी मंदिर से जुटाई जा रही है. चोरी से मंदिर को कितना नुकसान हुआ है. इसका आंकलन भी किया जा रहा है.

बस्तर : छत्तीसगढ़ के जगदलपुर शहर में मौजूद प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर में चोरों ने धावा बोल दिया है. चोरों ने मंदिर से सोने और चांदी के आभूषण चुराए है. यह घटना बीती रात घटी है. आज सुबह से ही पुलिस और मंदिर के पुजारी सहित अन्य सदस्य मौके पर मौजूद होकर जानकारी जुटा रहे हैं. कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है.

बस्तर एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि राजमहल परिसर स्थित दंतेश्वरी मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है. गर्भगृह के पास स्थित पुराना द्वार से चोर के अंदर घुसने के संकेत मिले हैं.

मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों के मदद से चोरों की जानकारी जुटाई जा रही है. इसके अलावा जगदलपुर शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों से भी चोर किस दिशा में रवाना हुए इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है. इसके अलावा मौके पर फोरेंसिक की टीम भी मौजूद है. जो साक्ष्य जुटा रही है.

सीसीटीवी में चोरी की घटना (ETV Bharat Chhattisgarh)

सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की घटना

मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई है. मंदिर के अंदर एक चोर ने दिया घटना को अंजाम दिया है. दान पेटी को भी तोड़ने की कोशिश की गई है. इसके साथ होमगार्ड के जवान की भी मंदिर में तैनाती थी. जिस पर जांच जारी है.

मंदिर के कपाट किए गए बंद

इस वारदात के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए फिलहाल मंदिर का कपाट बंद किया गया है. इस मंदिर में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं.

मंदिर में चोरी के बाद जांच के लिए पहुंची पुलिस (ETV Bharat Chhattisgarh)

दंतेश्वरी देवी की बस्तर की आराध्यदेवी कहा जाता है. बस्तर में 75 दिनों तक मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे में प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहने वाले विशालकाय रथ में दंतेश्वरी देवी के क्षत्र को ही रथारूढ़ करके शहर में परिक्रमा करवाई जाती है.