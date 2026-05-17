सरगुजा कांग्रेस दफ्तर में तीसरी बार चोरी, 73 नल की टोटियां पार, चोरों ने लिखा आई लव अंबिकापुर
सरगुजा के अंबिकापुर कांग्रेस दफ्तर में लगातार तीन बार चोरी होने से हड़कंप है. चोरों ने नल की टोटियां चोरी की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 17, 2026 at 11:00 PM IST
सरगुजा: अंबिकापुर शहर के बीच घड़ी चौक के समीप स्थिति कांग्रेस कार्यालय में चोरी की घटना सामने आई है. चोरों ने कार्यालय में घुसकर बाथरूम में लगी नल की टोटियां चोरी कर ली. इसके साथ ही वॉशरूम के फ्लश, वॉश बेसिन में तोड़फोड़ की है जिससे एक लाख रूपए से अधिक का नुकसान हुआ है. कांग्रेस की ओर से चोरी की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई है. बड़ी बात यह है कि कांग्रेस कार्यालय में चोरी की यह तीसरी घटना है. ऐसे में कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने जिले में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं.
शुक्रवार को चोरी की घटना को दिया अंजाम
चोरों ने अंबिकापुर के राजीव भवन में शुक्रवार को चोरी की वारदात को अंजाम दिया. चोरों ने कार्यालय के अंदर मौजूद सभी वॉशरूम से नल की टोटियां चोरी कर ली. इस दौरान चोरों ने परिसर के अंदर जमकर उत्पात मचाया और वॉशरूम में मौजूद वॉश बेसिन, फ्लश और पाइप लाइन को तोड़ दिया. कार्यालय से चोरों ने लगभग 73 नग नल की टोटी चोरी की है. चोरी के बाद जाते समय चोरों ने कार्यालय के फर्श पर अंग्रेजी में आई लव अंबिकापुर लिख दिया.
कांग्रेस नेताओं में मचा हड़कंप
शनिवार सुबह कार्यालय खुलने के बाद जब इस बात की जानकारी लगी तो हड़कंप मच गया. घटना की सूचना के बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष बाल कृष्ण पाठक के साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता कार्यालय पहुंचे. कांग्रेस कार्यालय में विगत दो वर्ष के भीतर चोरी की यह तीसरी घटना है. लगातार हो रही चोरियों को लेकर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं.
राजीव भवन में तीसरी बार चोरी हुई है. शहर के बीच स्थित कार्यालय में इस तरह की घटना हुई. 73 से अधिक नल की टोटियां चोरी हुई और तोड़फोड़ की गई. जिले में पुलिस जिस ढंग से काम कर रही है उससे स्पष्ट है कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं है. आने वाले दिनों में कांग्रेस के सेवादल का प्रशिक्षण शिविर भी होना था लेकिन इस घटना से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है-विनीत जायसवाल, कांग्रेस नेता, अंबिकापुर
कांग्रेस दफ्तर में चोरी, चिंता का विषय
शहर के सबसे संवेदनशील और व्यस्त स्थान घड़ी चौक पर स्थित कांग्रेस कार्यालय में लगातार हो रही चोरी की घटना कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है. इस स्थान के नजदीक ही यातायात पुलिस की चौकी के साथ ही साथ कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी मौजूद हैं. जिला न्यायालय भी यहां पर मौजूद है. इन प्रमुख कार्यालयों की मौजूदगी में चोरी की यह घटना चिंता पैदा करती है.