कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा के घर चोरी, लाखों के माल पर हाथ साफ, घरेलू नौकर पर शक
रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 9 से 10 बजे के बीच जब अलमारी खोली, तो उसमें रखे कीमती आभूषण और कुछ नकदी गायब मिली.
Published : November 10, 2026 at 1:29 PM IST
जोधपुर : शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की सेंट्रल स्कूल स्कीम में कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा के बेटे हर्षवर्धन सिंह के घर चोरी का मामला सामने आया है. घर की अलमारी में रखे कीमती सोने और हीरे के आभूषणों के साथ नकदी भी गायब मिली. चोरी का पता चलने के बाद घर में काम करने वाले कर्मचारियों पर संदेह जताते हुए हर्षवर्धन सिंह ने एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.
इस चोरी के मामले की जांच एएसआई रमेश चंद को सौंपी गई है. एफआईआर के अनुसार, घटना 7 नवंबर की रात की है. हर्षवर्धन सिंह ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि रात करीब 9 से 10 बजे के बीच जब उन्होंने अपनी अलमारी खोली, तो उसमें रखे कीमती आभूषण और कुछ नकदी गायब मिले. उन्होंने कमरे और अलमारी के आसपास तलाश की, लेकिन सामान नहीं मिला. इसके बाद घर के सदस्यों से बातचीत की तो घर में काम करने वाले कर्मचारियों की गतिविधियों को लेकर संदेह सामने आया.
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गांव जाने के बाद लौटा कर्मचारी, फिर चला गया : हर्षवर्धन सिंह ने रिपोर्ट में घर में काम करने वाले कर्मचारी मोहब्बत अमरवंशी पर संदेह जताया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कर्मचारी पिछले दो दिनों से अपने दादा के निधन की बात कहकर गांव गया हुआ था. 7 नवंबर को वह वापस आया, लेकिन घर के सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं दी. आरोप है कि वह घर में करीब दो से तीन घंटे तक रुका और फिर बिना किसी को बताए वहां से चला गया. इसके बाद से कर्मचारी का पता नहीं चल रहा है. उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है. अमरवंशी मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा का रहने वाला है. उसका पुलिस वेरिफिकेशन भी हो रखा है. घर में काम करने वाली दो अन्य महिला कर्मचारियों पर भी संदेह जताया गया, लेकिन दोनों महिलाएं अगले दिन काम पर आ गई.
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एमराल्ड रिंग, डायमंड रिंग और सोने के आभूषण गायब : एफआईआर में चोरी गए सामान का भी विवरण दिया गया है. इसमें एक एमराल्ड रिंग, दो डायमंड रिंग, छह सोने की अंगूठियां, एक छोटी डायमंड नथ, एक छोटी डायमंड नोज पिन, एक बेबी गोल्ड रिंग और पालकी ब्लू का एक सेट पाउच शामिल है. इसके अलावा कुछ नकदी भी गायब होने की बात कही गई है. घर में काम करने वाले कर्मचारियों को कीमती सामान रखे होने की जगह की जानकारी थी.
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अमरवंशी करीब एक साल से अधिक समय से घर में काम कर रहा था. उसके सहित सफाईकर्मी को घर के अलग-अलग कमरों में आने-जाने की अनुमति थी. पुलिस अब शिकायत में संदिग्ध बताए गए कर्मचारियों की भूमिका, उनके आने-जाने की गतिविधियों और चोरी गए आभूषणों की बरामदगी के संबंध में जांच कर रही है. इसके लिए घर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहे हैं.