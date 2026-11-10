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कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा के घर चोरी, लाखों के माल पर हाथ साफ, घरेलू नौकर पर शक

जोधपुर एयरपोर्ट थाना ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर : शहर के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र की सेंट्रल स्कूल स्कीम में कांग्रेस नेता करण सिंह उचियारड़ा के बेटे हर्षवर्धन सिंह के घर चोरी का मामला सामने आया है. घर की अलमारी में रखे कीमती सोने और हीरे के आभूषणों के साथ नकदी भी गायब मिली. चोरी का पता चलने के बाद घर में काम करने वाले कर्मचारियों पर संदेह जताते हुए हर्षवर्धन सिंह ने एयरपोर्ट थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है.