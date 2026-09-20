सराफा कारोबारी के घर में लाखों की चोरी, बिना लॉक तोड़े चोरों ने इस तरह पार कर दिया 30 किलो चांदी और कैश
कानपुर में फीलखाना थाना क्षेत्र स्थित चटाई मोहाल की वारदात, सीसीटीवी फुटेज में दिखा चोर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 1:10 PM IST
कानपुर : शहर में सराफा कारोबारी के घर में चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने 75 लाख रुपए की चांदी और करीब 80 हजार रुपए कैश पार कर दिया. वारदात की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और आसपास में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है.
जानकारी के अनुसार, घटना फीलखाना थाना क्षेत्र स्थित चटाई मोहाल की. यहां सराफा कारोबारी किशोर सिंह के घर को चोरों ने निशाना बनाया है. पीड़ित व्यापारी ने पुलिस को बताया कि चौक सराफा स्थित प्रियंका ज्वैलर्स नाम की उनकी दुकान से वे 12 सितंबर को रात 8:30 बजे 10-10 किलो चांदी के तीन पैकेट, जिनकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए है और करीब 75 से 80 हजार रुपए नगद लेकर घर पहुंचे थे.
व्यापारी ने अपने घर में रात 9 बजे यह सारा सामान ग्राउंड फ्लोर वाले कमरे की अलमारी में रखकर चाबी वहीं छोड़ दी थी. उसके बाद परिवार के पास पहली मंजिल में चले गए. घटना के समय भी पूरा परिवार पहली मंजिल पर मौजूद था. चोरी का खुलासा तब हुआ जब 18 सितंबर को रात 9:30 बजे उनका बेटा अभय बाइक खड़ी करने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर गया.
अभय ने बताया कि जब वह बाइक खड़ी करने के लिए अलमारी के पास रखे लकड़ी के पटरे को उठाने पहुंचा, तो उसकी नजर खुली हुई अलमारी पर पड़ी. उसने तुरंत अपने पिता को नीचे बुलाया, जिसके बाद लॉकर खंगालने पर पता चला कि उसमें रखी चांदी की सिल्लियां और नगदी गायब थी. इसके तुरंत बाद परिजनों ने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी.
पुलिस जांच और सीसीटीवी फुटेज के दौरान 15 सितंबर को एक संदिग्ध युवक घर के आसपास खाली झोला लेकर घूमता हुआ दिखाई दिया, जो कुछ देर बाद कंधे पर भरा हुआ झोला लादकर जाता नजर आ रहा है. एसीपी कोतवाली अमित कुमार पांडेय ने बताया कि पीड़ित की तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि अलमारी का लॉक तोड़ा नहीं गया है और घटना के समय घर के मुख्य दरवाजों में कुंडी नहीं लगी थी. जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
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