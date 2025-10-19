ETV Bharat / state

रामगढ़ में मोटरसाइकिल शोरूम में चोरी, सीसीटीवी केमरे में कैद हुई चोर की हरकत

रामगढ़ में चोरी की वारदात हुई है. चोर ने मोटरसाइकिल के शोरूम को निशाना बनाया है.

Theft At Bike Showroom In Ramgarh
रामगढ़ का मोटरसाइकिल शोरूम. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 19, 2025 at 9:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामगढ़: शहर के टायर मोड़ स्थित मोटरसाइकिल के शोरूम में चोरी की वारदात हुई है. चोर ने शोरूम के कैश काउंटर में रखे लगभग पांच लाख रुपये नगद पर हाथ साफ किया है. हालांकि चोर की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है. धनतेरस की रात करीब 12 बजे रात तक चारों ओर चहल-पहल थी. बावजूद इसके शोरूम में चोरी हो गई.

फिल्मी अंदाज में चोरी

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि टायर मोड़ स्थित मोटरसाइकिल शोरूम में चोर महिला शौचालय का वेंटिलेटर तोड़कर अंदर प्रवेश करता है और चोरी की वारदात को अंजाम देता है. जबकि शोरूम के बाहर दो-दो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती थी. सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि चोरी करने वाले शख्स ने सफेद हुडी टी-शर्ट और सफेद पैंट पहन रखा है. उसके चेहरे पर मास्क और आंखों में चश्मा नजर आता है. चोरी करने के बाद वह कैश रूम का दरवाजा तोड़ कर बाहर निकलता है और कैश काउंटर से निकाले गए रुपये बैग में डाल फिर से उसी रास्ते से फरार हो जाता है.

रामगढ़ में मोटरसाइकिल शोरूम में चोरी का फुटेज और जानकारी देते संचालक. (वीडियो-ईटीवी भारत)

रविवार सुबह हुई चोरी की जानकारी

इधर, रविवार सुबह जब कर्मियों ने शोरूम का गेट खोला तो देखा कि कैश काउंटर का गेट टूटा हुआ है और कैश काउंटर भी क्षतिग्रस्त है. इसके बाद पूरी वारदात की जानकारी शोरूम के संचालक को दी गई. शोरूम के संचालक ने शोरूम पहुंचकर पूरे मामले को समझा और सीसीटीवी फुटेज देखा. जिसमें स्पष्ट रूप से एक शख्स चोरी करते नजर आया.

जिसके बाद शोरूम संचालक ने घटना की जानकारी रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद को दी. जानकारी मिलने पर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी. उन्होंने मोटरसाइकिल शोरूम में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगाला.

शोरूम संचालक ने दी जानकारी

इस संबंध में शोरूम के संचालक ने बताया कि सुबह जब कर्मियों ने शोरूम को खोला, तब कैश काउंटर टूटा हुआ दिखा. इसकी सूचना मुझे दी गई. मौके पर जब पहुंचे तो देखा कि कैश काउंटर के अंदर रखे रुपये गायब थे. साथ ही कैश काउंटर क्षतिग्रस्त था. कैश काउंटर की खिड़की क्षतिग्रस्त थी. साथ ही महिला शौचालय का वेंटिलेटर भी टूटा हुआ था. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई. उन्होंने कहा कि करीब 5 लाख रुपये की चोरी का अनुमान है.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की गंभीरता को देखते हुए रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद खुद घटनास्थल पर पहुंचे और सीसीटीवी के साथ-साथ घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया. उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर भी चोरी की वारदात की जांच की जा रही है. साथ ही साथ सीसीटीवी वीडियो के आधार पर संदिग्ध लोगों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है. जल्द ही मामले का खुलासा कर लिया जाएगा.

ये भी पढ़ें-

तेल चोरों का कहर, गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर किया हमला

बिहार-नेपाल सीमा पर मौजूद गिरोह गायब करता है जेवरात, पल भर में बदल देता है स्वरूप

रामगढ़ में सीलिंग तोड़कर ज्वेलरी शॉप में घुसा चोर, इतने रुपये के गहने लेकर फरार

TAGGED:

THEFT AT BIKE SHOWROOM IN RAMGARH
THEFT IN RAMGARH
CRIME IN RAMGARH
रामगढ़ में चोरी
THEFT AT BIKE SHOWROOM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.