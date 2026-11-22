रोहतास के प्रसिद्ध भलुनी भवानी मंदिर से लाखों के सोने-चांदी के आभूषण चोरी
Rohtas Bhaluni Bhawani Devi Temple: रोहतास के भलुनी भवानी देवी मंदिर में चोरों ने ढाई किलो से अधिक आभूषणों की चोरी की है. रिपोर्ट-रवि कुमार
Published : November 22, 2026 at 1:22 PM IST
रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के प्रसिद्ध भलुनी भवानी देवी मंदिर में चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती है. मंदिर के गर्भगृह का ताला तोड़कर मां भवानी के बेशकीमती सोने-चांदी के आभूषण चोरी किए हैं. घटना के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मंदिर परिसर पहुंचे. इसी बीच सभी लोगों में नाराजगी दिखाई दी.
भलुनी भवानी देवी मंदिर के गर्भगृह में चोरी
मिली जानकारी के मुताबिक चोरों ने मंदिर में लगे ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया और मां भवानी की प्रतिमा पर चढ़ाए गए कीमती आभूषण चोरी किए. चोरी हुए सामानों में देवी का मुकुट, पादुका, मांगटीका, नथुनी, गले के कई हार और छतरी सहित अन्य बहुमूल्य आभूषण शामिल हैं. अनुमान के मुताबिक चोरी हुए आभूषणों का कुल वजन ढाई किलो से अधिक है.
आभूषण का वजन ढाई किलो से अधिक
चोरी हुए आभूषणों में सोने और चांदी के आभूषण शामिल हैं. इसके अलावा मंदिर परिसर में स्थापित अन्य प्रतिमाओं के आभूषण भी चोर अपने साथ ले गए. चोरी हुए सामान की वास्तविक कीमत का आकलन किया जा रहा है, लेकिन प्रारंभिक अनुमान में इसकी कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है.
सीसीटीवी कैमरों का DVR भी चोरी
सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि चोर मंदिर से केवल आभूषण ही नहीं ले गए, बल्कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरों का DVR भी अपने साथ उखाड़कर ले गए. इससे आशंका जताई जा रही है कि चोरों ने अपनी पहचान छिपाने और पुलिस के सामने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से DVR को निशाना बनाया है.
मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही बिक्रमगंज के अनुमंडल पदाधिकारी दिलीप कुमार और एसडीपीओ सिंधु शेखर सिंह पुलिस बल के साथ मंदिर परिसर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और अन्य साक्ष्यों की जांच की. साथ ही चोरी हुए आभूषणों की सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की.
''चोरों ने बीती रात गर्भगृह का ताला तोड़कर भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है. इस घटना की जितने भी निंदा की जाए वो कम होगी. घटना की जानकारी मिलने के बाद मंदिर परिसर में जुटे श्रद्धालुओं और अन्य स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है''. -अखिलेश कुमार, स्थानीय निवासी
श्रद्धालुओं में नाराजगी
गौरतलब है कि भलुनी भवानी देवी मंदिर सिर्फ दिनारा ही नहीं, बल्कि पूरे रोहतास जिले और आसपास के इलाकों के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है. यहां दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में भक्त मां भवानी के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं. स्थानीय लोगों की मां भलुनी भवानी के प्रति गहरी आस्था है. ऐसे में मंदिर में इस तरह की चोरी की घटना ने श्रद्धालुओं को झकझोर कर रख दिया है.
''मामले में जांच की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है. माता का छतरी, मुकुट पादुका सहित अन्य आभूषण चोरी हुए हैं. आभूषणों का कुल वजन 2 किलों के आसपास है. मामले में अनुसंधान जा रही है''. - सिंधु शेखर सिंह. एसडीपीओ बिक्रमगंज
ये भी पढ़ें-
अंधविश्वास के खिलाफ बिहार के तीन शिक्षकों की मुहिम का बड़ा असर, छत्तीसगढ़ में मिला राष्ट्रीय सम्मान
बिहार में 'डायन' के नाम पर मार डाला, रात में घसीट ले गई भीड़, सड़क पर पटका.. गया में अंधविश्वास का खौफनाक खेल