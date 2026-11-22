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रोहतास के प्रसिद्ध भलुनी भवानी मंदिर से लाखों के सोने-चांदी के आभूषण चोरी

रोहतास की प्रसिद्ध भलुनी भवानी देवी ( Etv Bharat )

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के प्रसिद्ध भलुनी भवानी देवी मंदिर में चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती है. मंदिर के गर्भगृह का ताला तोड़कर मां भवानी के बेशकीमती सोने-चांदी के आभूषण चोरी किए हैं. घटना के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग मंदिर परिसर पहुंचे. इसी बीच सभी लोगों में नाराजगी दिखाई दी.

भलुनी भवानी देवी मंदिर के गर्भगृह में चोरी