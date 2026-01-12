ETV Bharat / state

बड़ानयागांव के मंदिर में चोरी की वारदात के बाद जैन समाज में फैला आक्रोश, दी आंदोलन की चेतावनी

चोरी की वारदात जैन मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.

Locals gathered at the police station
थाने में जमा स्थानीय लोग (ETV Bharat Bundi)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 12, 2026 at 6:15 PM IST

2 Min Read
बूंदी: जिले के हिण्डोली क्षेत्र के बड़ानयागांव में स्थित प्राचीन जैन मंदिर में बीती रात हुई चोरी की वारदात को लेकर जैन समाज में आक्रोश व्याप्त हो गया. इसके विरोध में सोमवार को जैन समाज के प्रतिनिधियों ने हिण्डोली पुलिस थाने में थानाधिकारी को लिखित रिपोर्ट सौंपी. समाज के लोगों ने चोरी गए समस्त मंदिर सामान की शीघ्र बरामदगी, आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी और मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो जैन समाज आंदोलन करने को मजबूर होगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.

‎थाना प्रभारी मुकेश यादव ने बताया कि मंदिर में चोरी की वारदात देर रात हुई. चोर रात के अंधेरे में मंदिर परिसर में दाखिल हुए और मुख्य ताले को तोड़कर अंदर प्रवेश किया. मंदिर में स्थापित शान्तिनाथ भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा, चांदी के दो पंचमेरु सेट, चांदी का सिंहासन, चांदी का छत्र सहित अन्य कीमती सामान चोर अपने साथ ले गए. चोरी की पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई. अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी गई है.

मंदिर में चोरी को लेकर आक्रोशित हुए लोग (ETV Bharat Bundi)

‎थाना प्रभारी का कहना है कि चोरी की घटना को गंभीरता से लिया गया है. सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी संसाधनों के माध्यम से आरोपियों की पहचान की जा रही है. मामले के खुलासे के लिए विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं. वहीं, जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने भी स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

incident captured on CCTV camera
सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात (ETV Bharat Bundi)

घटना को लेकर लोगों में फैला आक्रोश: ‎चोरी का खुलासा उस समय हुआ, जब जैन समाज के महिला-पुरुष नियमित अभिषेक व पूजा के लिए मंदिर पहुंचे. मंदिर का टूटा हुआ ताला और बिखरा सामान देखकर श्रद्धालु सन्न रह गए. सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण और जैन समाज के लोग मंदिर परिसर में एकत्र हो गए और घटना को लेकर रोष जताया. ‎जैन समाज के लोगों का कहना है कि यह केवल चोरी नहीं, बल्कि उनकी धार्मिक आस्था पर सीधा हमला है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में पूर्व में भी चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए.

