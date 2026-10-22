अमरनाथ इस्पात फैक्ट्री में चोरी, चौकीदार को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम, DVR साथ ले गए चोर
चोरों ने प्लांट से करीब 10 से 12 लाख का कीमती कॉपर वायर चोरी कर लिया. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 4:28 PM IST
रायपुर: लोग जब त्योहार की खुमारी में डूबे थे तब चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया. वारदात रायपुर कमिश्नरेट के पश्चिम जोन इलाके के कबीर नगर थाना क्षेत्र की है. यहां हीरापुर इलाके के अमरनाथ इस्पात फैक्ट्री है. बदमाशों ने फैक्ट्री पर धावा बोलते हुए चौकीदार को बंधक बना लिया और कीमती कॉपर वायर की चोरी कर ली. बदमाश जाते-जाते मौके से पर सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए. चोरों को पता था कि उनकी वारदात कैमरे में कैद हो जाएगी. उनकी पहचान होती पुलिस उनतक पहुंच जाएगी, लिहाज उन्होने बचने के लिए डीवीआर ही निकाल लिया.
अमरनाथ इस्पात फैक्ट्री में चोरी
पुलिस के मुताबिक घटना बुधवार की रात लगभग 1:30 बजे की है. कबीर नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. चोरों से जुड़ा अबतक कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिला है. पश्चिम जोन के ADCP राहुल देव शर्मा ने कहा, "कबीर नगर थाना अंतर्गत अमरनाथ इस्पात फैक्ट्री में बुधवार की देर रात अज्ञात चोरों ने लगभग 1:30 बजे रात को कॉपर वायर की चोरी करने के साथ ही वहां के चौकीदार को बंधक बनाकर मारपीट करने की बात सामने आई है.
चोरी गए कॉपर वायर की कीमत लगभग 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है. इस पूरे मामले में कबीर नगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल बदमाशों के बारे में अब तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है: राहुल देव शर्मा, पश्चिम जोन ADCP
चौकीदार को बंधक बनाकर दिया वारदात को अंजाम
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक अज्ञात बदमाशों ने अमरनाथ इस्पात फैक्ट्री में लगभग 800 किलोग्राम कॉपर वायर काटकर चोरी कर लिया. जिसकी कीमत लगभग 10 से 12 लाख रुपए बताई जा रही है. प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बदमाश रात लगभग 1:30 बजे फैक्ट्री में दाखिल हुए थे. इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने वहां मौजूद चौकीदार को बंधक बनाकर उससे मारपीट की और घटना को अंजाम देने के बाद वहां से फरार हो गए.
कबीर नगर पुलिस चोरों की तलाश में जुटी
इस पूरे घटनाक्रम के बाद अज्ञात बदमाशों ने अमरनाथ इस्पात फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे और DVR को भी अपने साथ ले गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ ही सभी थाना क्षेत्र को अलर्ट कर दिया गया है ताकि अज्ञात बदमाशों का पता चल सके.