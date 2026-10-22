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अमरनाथ इस्पात फैक्ट्री में चोरी, चौकीदार को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम, DVR साथ ले गए चोर

चौकीदार को बंधक बनाकर वारदात को दिया अंजाम ( ETV Bharat )

रायपुर: लोग जब त्योहार की खुमारी में डूबे थे तब चोरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया. वारदात रायपुर कमिश्नरेट के पश्चिम जोन इलाके के कबीर नगर थाना क्षेत्र की है. यहां हीरापुर इलाके के अमरनाथ इस्पात फैक्ट्री है. बदमाशों ने फैक्ट्री पर धावा बोलते हुए चौकीदार को बंधक बना लिया और कीमती कॉपर वायर की चोरी कर ली. बदमाश जाते-जाते मौके से पर सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी अपने साथ ले गए. चोरों को पता था कि उनकी वारदात कैमरे में कैद हो जाएगी. उनकी पहचान होती पुलिस उनतक पहुंच जाएगी, लिहाज उन्होने बचने के लिए डीवीआर ही निकाल लिया.

अमरनाथ इस्पात फैक्ट्री में चोरी पुलिस के मुताबिक घटना बुधवार की रात लगभग 1:30 बजे की है. कबीर नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. चोरों से जुड़ा अबतक कोई भी सुराग पुलिस को नहीं मिला है. पश्चिम जोन के ADCP राहुल देव शर्मा ने कहा, "कबीर नगर थाना अंतर्गत अमरनाथ इस्पात फैक्ट्री में बुधवार की देर रात अज्ञात चोरों ने लगभग 1:30 बजे रात को कॉपर वायर की चोरी करने के साथ ही वहां के चौकीदार को बंधक बनाकर मारपीट करने की बात सामने आई है.