पाकुड़ में रेलवे इंजीनियर के सरकारी आवास में लाखो की चोरी, जांच में जुटी पुलिस

पाकुड़ जिले के रेलवे कैंपस में चोरों ने एक सहायक इंजीनियर के घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है.

STOLEN FROM PAKUR RAILWAY CAMPUS
चोरी के बाद घर में बिखरा सामान (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 29, 2025 at 2:04 PM IST

2 Min Read
पाकुड़: जिले में चोरी की घटनाएं घटने के बजाय बढ़ती ही जा रही हैं. चोरी की घटना पर लगाम लगाने में पुलिस लगातार नकाम साबित हो रही है. रविवार की देर रात चोरों ने रेलवे कैंपस स्थित एक आवास में चोरी की घटना को अंजाम दिया है. चोरों ने नगदी सहित जेवर और अन्य सामान पर हाथ साफ किया है. सूचना मिलते ही रेलवे सहित नगर थाने की पुलिस पहुंची और जांच कर रही है.

रेलवे के सहायक अभियंता राणा प्रताप यादव ने बताया कि रविवार की देर रात्रि को जब ड्यूटी से वो सरकारी आवास लौटे तो मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ पाया. उन्होंने बताया कि आवास के अंदर जब प्रवेश किया तो अलमारी टूटी पाई, साथ ही सभी सामान बिखरा पड़ा था. सहायक अभियंता ने बताया कि चोर 25 हजार रुपया नगद, एक सोने की चेन के अलावा पायल, अंगूठी के साथ अन्य सामान ले गए हैं.

जानकारी देते सहायक इंजीनियर (ईटीवी भारत)

पुलिस जांच में जुटी

सहायक अभियंता ने घटना की जानकारी जीआरपी को दी. सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची. नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार भी दलबल के साथ पहुंचे और आसपास लोगों से पूछताछ की. लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर शहरी क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल है. साथ ही पुलिस की गश्ती पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं.

घटना को लेकर जीआरपी प्रभारी प्रीतम कुमार ने बताया कि सरकारी क्वाटर में चोरी की घटना घटी है और मिली सूचना पर जांच करने पहुंचे थे. लेकिन क्वाटर एरिया नगर थाना क्षेत्र में रहने के कारण नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने की सलाह दी गई है. वहीं नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार ने बताया कि जांच की गई है. थाना प्रभारी ने बताया कि सहायक अभियंता के तरफ से थाने में कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है. थाना प्रभारी ने कहा कि शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी.

