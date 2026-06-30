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पीएम मोदी का मुखौटा पहनकर मोबाइल शॉप पर चोर ने की चोरी

भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा कस्बे में चोरों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, जिसने पुलिस और स्थानीय निवासियों दोनों को हैरान कर दिया है. सोमवार मध्यरात्रि को बस स्टैंड स्थित एक मोबाइल शॉप पर चोरों ने धावा बोलकर लगभग 4 से 5 लाख रुपए की कीमत के करीब 35 से 40 स्मार्टफोन चुरा लिए. शातिर चोरों में से एक ने अपनी पहचान छिपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा (मास्क) पहन रखा था.

करेड़ा थाना प्रभारी पूरणमल मीणा ने बताया कि दुकान मालिक लक्ष्मण सेन ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. उसे चोरी का पता मंगलवार सुबह उसी समय लगा, जब उसने रोज की तरह अपनी दुकान खोली. दुकान के भीतर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था और मोबाइलों के डिब्बे खाली थे. उससे पुलिस को सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही वे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.