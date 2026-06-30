पीएम मोदी का मुखौटा पहनकर मोबाइल शॉप पर चोर ने की चोरी
चोर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वह पीएम मुखौटा पहने स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है.
Published : June 30, 2026 at 2:30 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के करेड़ा कस्बे में चोरों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, जिसने पुलिस और स्थानीय निवासियों दोनों को हैरान कर दिया है. सोमवार मध्यरात्रि को बस स्टैंड स्थित एक मोबाइल शॉप पर चोरों ने धावा बोलकर लगभग 4 से 5 लाख रुपए की कीमत के करीब 35 से 40 स्मार्टफोन चुरा लिए. शातिर चोरों में से एक ने अपनी पहचान छिपाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुखौटा (मास्क) पहन रखा था.
करेड़ा थाना प्रभारी पूरणमल मीणा ने बताया कि दुकान मालिक लक्ष्मण सेन ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई है. उसे चोरी का पता मंगलवार सुबह उसी समय लगा, जब उसने रोज की तरह अपनी दुकान खोली. दुकान के भीतर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए. सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था और मोबाइलों के डिब्बे खाली थे. उससे पुलिस को सूचना दी. घटना की सूचना मिलते ही वे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया.
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पीएम मोदी का मुखौटा पहन रखा था: थानाधिकारी ने बताया कि जब पुलिस ने दुकान और आस-पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तो उसमें एक चोर साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगाए हुए दिखाई दिया. दिलचस्प बात यह है कि इस गैंग ने इसी रात कस्बे के बीज गोदाम चौराहा स्थित मोबाइल की एक अन्य दुकान का भी शटर तोड़ने का प्रयास किया था. वहां के सीसीटीवी फुटेज में भी वही शख्स मुंह पर हूबहू मुखौटा लगाकर शटर का ताला तोड़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है. करेड़ा थाना प्रभारी ने बताया कि दुकानदार की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.