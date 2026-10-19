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सब्बल से छत तोड़ा, सुबह होने पर करोड़ों के जेवरात मिट्टी में दबाए, शामली में ज्वेलर्स शॉप में चोरी का खुलासा

शामली में ज्वेलर्स शॉप में चोरी का खुलासा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : शहर कोतवाली क्षेत्र में सर्राफा की दुकान से करोड़ों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी होने के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है. नालापाटरी स्थित उमा ज्वेलर्स में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो बाल अपचारियों को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की निशानदेही पर करीब 37.50 किलोग्राम सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं. मामले में मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.

करीब छह दिन पहले अज्ञात चोरों ने उमा ज्वेलर्स की दुकान की छत में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. घटना के बाद दुकान से करोड़ों रुपये के आभूषण चोरी होने की जानकारी सामने आई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें चोरों का पता लगाने में जुटी थीं. पुलिस के अनुसार, सोमवार को थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल दो बाल अपचारियों को पकड़ लिया.