सब्बल से छत तोड़ा, सुबह होने पर करोड़ों के जेवरात मिट्टी में दबाए, शामली में ज्वेलर्स शॉप में चोरी का खुलासा
पुलिस ने दो बाल अपचारियों को पकड़ा है. आरोपियों की निशानदेही पर करीब 37.50 किलोग्राम सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 6:36 PM IST
शामली : शहर कोतवाली क्षेत्र में सर्राफा की दुकान से करोड़ों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण चोरी होने के मामले में पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता मिली है. नालापाटरी स्थित उमा ज्वेलर्स में हुई चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने दो बाल अपचारियों को पकड़ा है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की निशानदेही पर करीब 37.50 किलोग्राम सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं. मामले में मुख्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.
करीब छह दिन पहले अज्ञात चोरों ने उमा ज्वेलर्स की दुकान की छत में सेंध लगाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था. घटना के बाद दुकान से करोड़ों रुपये के आभूषण चोरी होने की जानकारी सामने आई थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें चोरों का पता लगाने में जुटी थीं. पुलिस के अनुसार, सोमवार को थाना कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल दो बाल अपचारियों को पकड़ लिया.
पूछताछ और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने करीब 37.50 किलोग्राम सोने-चांदी के आभूषण बरामद किए. बरामद माल की कीमत करोड़ों रुपये बताई जा रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी की वारदात में कितने लोग शामिल थे और फरार मुख्य आरोपी कहां छिपा है. बरामद आभूषणों की पहचान और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान पकड़े गए बाल अपचारियों ने बताया कि वे पिछले कई दिनों से शहर के बाजारों में घूमकर दुकानों की रेकी कर रहे थे. इसी दौरान उन्होंने उमा ज्वेलर्स को निशाना बनाने की योजना बनाई. आरोपियों के कथित बयान के अनुसार, वारदात वाली रात वे नाले के रास्ते दुकान के पीछे पहुंचे. इसके बाद पेड़ के सहारे दुकान की छत पर चढ़ गए और लोहे के सब्बल से छत तोड़कर अंदर दाखिल हो गए. दुकान में रखे सोने-चांदी के आभूषण चोरी करने के बाद वे वहां से निकल गए.
एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, सुबह होने के डर से आरोपियों ने चोरी किए गए आभूषणों को नाले के पास मिट्टी में दबा दिया था. बाद में जब वे कथित तौर पर चोरी का माल निकालकर बेचने जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. इसके बाद उनकी निशानदेही पर छिपाकर रखे गए आभूषण बरामद किए गए. चोरी की पूरी साजिश और इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका को लेकर जांच जारी है.
एसपी ने बताया, पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि चोरी के आभूषणों को बेचने के लिए किन लोगों से संपर्क किया गया था और इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति शामिल तो नहीं है.
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