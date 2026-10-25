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'दुबला-पतला था..इसलिए भाग गया', चोरी का आरोपी फरार, थानाध्यक्ष की अजीब दलील

पश्चिम चंपारण में पुलिस की निगरानी से फरार आरोपी ( ETV Bharat )

पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित नौतन थाना क्षेत्र में एक आरोपी के पुलिस हिरासत से फरार होने का मामला सामने आया है. यहां खाप टोला गांव स्थित एक हार्डवेयर दुकान से गल्ला चोरी करने के आरोप में पकड़े गए युवक के सिरिस्ता थाना से शौच करने के बहाने फरार हो जाने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.

दुकान से गल्ला चोरी करने का आरोप