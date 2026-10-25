'दुबला-पतला था..इसलिए भाग गया', चोरी का आरोपी फरार, थानाध्यक्ष की अजीब दलील
नौतन थाने की सिरिस्ता से शौच के बहाने फरार हुआ चोरी का आरोपी, पुलिस की निगरानी पर उठे सवाल. रिपोर्ट- जितेंद्र कुमार गुप्ता
Published : October 25, 2026 at 7:15 PM IST
पश्चिम चंपारण: बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित नौतन थाना क्षेत्र में एक आरोपी के पुलिस हिरासत से फरार होने का मामला सामने आया है. यहां खाप टोला गांव स्थित एक हार्डवेयर दुकान से गल्ला चोरी करने के आरोप में पकड़े गए युवक के सिरिस्ता थाना से शौच करने के बहाने फरार हो जाने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं.
दुकान से गल्ला चोरी करने का आरोप
मिली जानकारी के अनुसार, खाप टोला गांव के चवनी नामक युवक पर भगवान साह की हार्डवेयर दुकान से गल्ला चोरी करने का आरोप है. बताया जाता है कि आरोपी युवक गल्ला लेकर प्रखंड मुख्यालय की ओर चला गया था, जहां वह उसे तोड़ने का प्रयास कर रहा था. इसी दौरान कुछ स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ गई.
शौच करने के बहाने फरार हुआ आरोपी
बताया जा रहा है कि इसके बाद लोगों ने उसे पकड़ लिया और नौतन सड़क पर घुमाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया. वहीं थाना पहुंचने के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया. आरोप है कि युवक थाने से शौच करने के बहाने बाहर निकला और मौका पाकर फरार हो गया.
पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल
चोरी के आरोपी का इस तरह थाने से फरार हो जाना पुलिस की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है. बताया जा रहा है कि पुलिस ने दुकानदार से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो दिन की मोहलत मांगी है. फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही हैं.
थानाध्यक्ष की अजीबो-गरीब दलील
वहीं मामले में नौतन थानाध्यक्ष राजीव कुमार ने अजीबो-गरीब दलील दी है. उनका कहना है कि आरोपी शौच करने गया था. पतला-दुबला होने के कारण वह फरार हो गया. थानाध्यक्ष ने कहा कि चोर नाबालिग था, पुलिस उसे खोजने की कोशिश कर रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
"आरोपी शौच करने गया था. पतला-दुबला होने के कारण वह फरार हो गया.चोर नाबालिग था, पुलिस उसे खोजने की कोशिश कर रही है. जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा."- राजीव कुमार, नौतन थानाध्यक्ष
पुलिस की कार्यशैली पर सवाल
अब देखना होगा कि पुलिस फरार युवक को कब तक गिरफ्तार कर पाती है. फिलहाल, इस घटना ने नौतन थाना पुलिस की कार्यशैली और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज कर दी है.
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