पुलिस कस्टडी से फरार हुआ चोरी का आरोपी, मोबाइल बरामदगी के दौरान दिया चकमा, पीछा करने पर किया पथराव
सदर थाना पुलिस ने चार अलग-अलग टीमें गठित कर जंगल और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा.
Published : August 8, 2026 at 9:49 AM IST
सिरोही: जिले के आबूरोड सदर थाना पुलिस की अभिरक्षा से मोबाइल चोरी एवं छीना-झपटी के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. आरोपी मोबाइल बरामदगी के लिए पुलिस टीम के साथ अपने घर पहुंचा था. इसी दौरान मौका पाकर वह खेत की बाड़ के नीचे से निकलकर जंगल की ओर भाग गया. पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया, तो आरोपी ने पुलिस पर पथराव कर दिया और जंगल में फरार हो गया.
थानाधिकारी प्रदीप डांगा ने बताया कि करीब डेढ़ माह पहले हिंडौन निवासी एक युवक ब्रह्माकुमारी संस्थान में आया हुआ था. उसने मोबाइल छीना-झपटी को लेकर आबूरोड सदर थाने में मामला दर्ज कराया था. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी रवि गरासिया और अंकित शर्मा को गिरफ्तार किया था. पुलिस टीम रवि गरासिया से मोबाइल बरामदगी के लिए सरकारी वाहन से उसके घर पहुंची.
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डांगा ने बताया कि हेड कॉन्स्टेबल भंवरलाल घरवालों से पूछताछ और बरामदगी की कार्रवाई में जुटे थे. इसी बीच आरोपी रवि गरासिया पुलिस को चकमा देकर खेत की बाड़ के नीचे से निकल गया और जंगल की ओर भाग निकला. पुलिसकर्मियों ने आरोपी को पकड़ने के लिए पीछा किया, लेकिन उसने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया. इसके बाद वह जंगल में फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलते ही सदर थाना पुलिस ने चार अलग-अलग टीमें गठित कर पूरी रात जंगल और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन आरोपी का कोई सुराग नहीं लगा.
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आरोपी के खिलाफ पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का अलग मामला दर्ज किया गया है. पुलिस आरोपी के घर और उसके रिश्तेदारों के ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है. वहीं, घटना की जानकारी मिलने पर एसपी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ भी आबूरोड सदर थाना पहुंचे और आरोपी की धरपकड़ के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. सीओ ब्रजेश जाटावत के नेतृत्व में पुलिस टीमें जंगल सहित संभावित ठिकानों पर लगातार तलाश कर रही हैं.