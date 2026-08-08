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पुलिस कस्टडी से फरार हुआ चोरी का आरोपी, मोबाइल बरामदगी के दौरान दिया चकमा, पीछा करने पर किया पथराव

आबूरोड का सदर पुलिस थाना ( ETV Bharat Sirohi )