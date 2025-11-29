रेकी के बाद चोरी करने वाले आरोपी अरेस्ट, नकदी समेत जेवर बरामद, पुलिस को दे रहे थे चुनौती
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 29, 2025 at 12:21 PM IST
जांजगीर चांपा : अकलतरा पुलिस ने चोरी के चार मामले के आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है.पुलिस ने अकलतरा संजय नगर से चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनसे 3 लाख रुपए नकद, सोना चांदी के जेवर और 28 चांदी के सिक्के बरामद किए हैं. वहीं एक आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है.
चोरी के आरोपी माल समेत गिरफ्तार
आपको बता दें कि अकलतरा नगर में लगातार चोरी की वारदातें बढ़ रहीं थी. वहीं चोरी के मामलों में पुलिस के हाथ खाली थे,जिसे लेकर लोगों के बीच में अविश्वास पनपने लगा था. पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझते हुए साइबर सेल को जांच के आदेश दिए. पुलिस ने इसके बाद चोरी वाली जगहों पर लगे सीसीटीवी और संजय नगर क्षेत्र में रहने वाले अपराधियों की पतासाजी की. पुलिस को पूछताछ में अहम सुराग हाथ लगे.पुलिस को पता चला कि संजय नगर में कुछ आदतन अपराधी रह रहे हैं.मुखबिरों की निशानदेही में पुलिस ने अपराधियों को पकड़कर उनसे कड़ाई से पूछताछ की.
आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ में इलाके में चोरी करने की वारदात को कबूला.आरोपियों ने कस्तूरी ट्रेडर्स, मां मोबाइल, साईं डेलीनीड्स में चोरी करना स्वीकार किया. चोरों ने बताया कि चोरी के बाद पैसा और जेवर को आपस में बांट लिया था. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बिलासपुर से भी चोरी का सामान बरामद किया है - विजय पाण्डेय, एसपी
रेकी करने के बाद करते थे चोरी
पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि संजय नगर अकलतरा का रहने वाला आरोपी अनिल साहू का कस्तूरी ट्रेडर्स में आना जाना था. 21 नवम्बर को कस्तूरी ट्रेडर्स और उनके निवास में उसे ताला लगा मिला. जिसकी जानकारी उसने किशन साहू को दी. किशन साहू ने इस बात को अफरोज खान और सुभाष रगड़े तक पहुंचाया. चारों ने मिलकर कस्तूरी ट्रेडर्स में चोरी करने की ठानी.
कैसे की आरोपियों ने चोरी ?
आरोपियों ने पुलिस को बताया कि चोरी की प्लानिंग करने के बाद सभी ने लोहे का सब्बल जुगाड़ किया.इसके बाद आधी रात के बाद कस्तूरी ट्रेडर्स पहुंचे.सबसे पहले आरोपियों ने सब्बल की मदद से ग्रिल में लगे ताले को तोड़ा.इसके बाद घर में घुसे.घर में घुसने के बाद वो दुकान तक पहुंचे और सीसीटीवी तोड़कर उसकी हार्डडिस्क को रख लिया. इसके बाद इत्मिनान से सोना चांदी के जेवर,सिक्के और नकदी लेकर फरार हो गए. चोरी के बाद सभी बिलासपुर गए और पैसों का बंटवारा किया. जेवर को अफरोज ने रख लिया.पुलिस ने मामले में चार आरोपियों से चोरी के सामान जब्त कर लिया है. वहीं आरोपियों से बाइक और ऑटो भी जब्त किया है.
दो आरोपी गिरफ्त से बाहर
आपको बता दें कि अकलतरा में लगातार हो रही चोरी से व्यापारियों में दहशत का माहौल था. पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे थे. लेकिन साइबर पुलिस की सक्रियता से चोरी के मामलों का खुलासा हुआ.पुलिस की गिरफ्त से दो आरोपी अब भी बाहर हैं,जिन्हें पुलिस जल्द पकड़ने का दावा कर रही है.
