अजमेर में यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, जनरल नरवणे की पुस्तक से मोदी सरकार पर हमला
अजमेर में यूथ कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया.
Published : February 4, 2026 at 10:25 PM IST
अजमेर: देश की थल सेना के पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की लिखी पुस्तक के बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का हथियार बन गई है. पीएम नरेंद्र मोदी की चीन नीति और संसद में लोकतांत्रिक आवाज को दबाने के विरोध में अजमेर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यूथ कांग्रेस के पीएम और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पुतला जलाकर नाराजगी व्यक्त की. यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बजरंग गढ़ चौराहे पर लामबंद हुए, जहां केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया.
नरवणे की किताब पर हंगामा: कांग्रेस के अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने बताया कि पूर्व थलसेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे की लिखी पुस्तक में चीन की ओर से भारतीय सीमा में टैंक सहित घुसपैठ की गंभीर घटना का स्पष्ट उल्लेख है. पुस्तक में लिखा है कि जब चीनी सेना ने तत्काल निर्णय की आवश्यकता जताई तब राजनीतिक नेतृत्व की ओर से स्पष्ट निर्देश नहीं मिले और देश के प्रधानमंत्री ने भी चुप्पी साध ली. चीनी सेना के हमारे देश की धरती में बढ़ते कदमों को नजरअंदाज कर दिया गया जो काफी चिंताजनक है. लेखक ने अपनी पुस्तक में स्पष्ट लिखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया था कि जो उचित समझो, वो करो. यह संदेश देश की सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारी से बचने का प्रमाण है.
मल्होत्रा ने कहा कि संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जब यह मुद्दा उठाया तो लोकतंत्र की हत्या करते हुए उनका माइक बंद करवा दिया गया. सवाल पूछने पर चुप करवाना इस बात का प्रमाण है कि सरकार सच से डरती है और छुप कर बैठ जाती है. उन्होंने कहा कि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र दोनों पर सीधा हमला है. इस मामले में सत्तासीन पार्टी के नेतृत्व को देश के सामने आकर स्पष्ट जवाब देना चाहिए और संसद में चर्चा से नहीं भागना चाहिए.