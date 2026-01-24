ETV Bharat / state

साइबर फ्रॉड करने जा रहा युवक रास्ते में ही गिरफ्तार, म्यूल खाते में मिला 16 लाख का लेनदेन

आरोपी के साथ साइबर ठगी में एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है.

cyber frauduster arrested
अरावली विहार थाना (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 24, 2026 at 7:32 PM IST

अलवर: जिले में साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की ओर से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन साइबर संग्राम 2.0' के तहत शहर के अरावली विहार थाना पुलिस ने एक शातिर साइबर ठग को गिरफ्तार किया है. आरोपी साइबर ठगी करने के लिए जा रहा था, जिसे सूचना पर थाना पुलिस टीम ने दबिश देकर गिरफ्तार किया. फिलहाल प्रकरण की पुलिस जांच कर रही है.

अरावली विहार थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि क्षेत्र में पुलिस को लगातार साइबर अपराध की शिकायतें मिल रही थीं कि साइबर ठग लोगों से ठगी गई राशि को म्यूल अकाउंट के माध्यम से आगे तक पहुंचा रहे हैं. उन्होंने बताया कि इस सूचना पर थाना पुलिस की टीम ने म्यूल अकाउंट्स के खिलाफ जांच शुरू की. इस दौरान थाना क्षेत्र अंतर्गत लीवारी गांव निवासी समुद्र कश्यप के खाते में करीब 16 लाख रुपए का लेनदेन मिला.

थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी समुद्र कश्यप के खाते पर साइबर अपराध की चार शिकायतें भी मिलीं. उन्होंने बताया कि इसी खाते में 16 लाख रुपए का लेनदेन विभिन्न जगहों से पाया गया. इस खाते को फ्रीज कराया गया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी से सख्ती से अनुसंधान करने पर उसने कबूल किया कि वह साइबर अपराध में लिप्त है. करीब 1 साल से आरोपी साइबर ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था. उन्होंने बताया कि आरोपी के साथ साइबर ठगी में एक अन्य व्यक्ति भी शामिल है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए टीम दबिश दे रही है.

