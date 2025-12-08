ETV Bharat / state

भिवानी की सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ चला पीला पंजा, बड़े पैमाने पर सामान जब्त, नालियों को कराया गया खाली

भिवानी: नगर परिषद भिवानी में सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सोमवार को दिनभर पीला पंजा चला. इस दौरान पुलिस की निगरानी में सड़क पर दुकान लगाने वालों का बड़े पैमाने पर सामान जब्त किया गया. इस दौरान रोड और नाली पर स्थाई अतिक्रमण को भी जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया. मौके पर भिवानी के सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र, ट्रैफिक एसएचओ संजय और पटवारी संदीप सहित बड़ी संख्या में निगम कर्मी और पुलिस के जवान मौजूद थे. सड़कों पर दुकान लगाने वालों में हड़कंपः भिवानी शहर में सोमवार को सड़कों पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों में अचानक हड़कंप मच गया. अतिक्रमण हटाने वाली टीम को देखते ही फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले कुछ लोग अपना-अपना सामान लेकर भागते दिखे तो कुछ लोग पास के दुकान में फेंक कर किसी तरह बचाते दिखे. इस दौरान निगम की टीम ने सड़क पर दुकान लगाने वाले स्वेटर, चूड़ी, चप्पल सहित अन्य सामग्री को जब्त किया. कुछ जगह पर दुकानदार पुलिस-प्रशासन से गिड़-गिड़ाते नजर आये तो कुछ जगहों पर मामूली बहस करते दिखे.