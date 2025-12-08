भिवानी की सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ चला पीला पंजा, बड़े पैमाने पर सामान जब्त, नालियों को कराया गया खाली
भिवानी के शहरी इलाके में सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर परिषद की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई.
Published : December 8, 2025 at 9:09 PM IST
भिवानी: नगर परिषद भिवानी में सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सोमवार को दिनभर पीला पंजा चला. इस दौरान पुलिस की निगरानी में सड़क पर दुकान लगाने वालों का बड़े पैमाने पर सामान जब्त किया गया. इस दौरान रोड और नाली पर स्थाई अतिक्रमण को भी जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया. मौके पर भिवानी के सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र, ट्रैफिक एसएचओ संजय और पटवारी संदीप सहित बड़ी संख्या में निगम कर्मी और पुलिस के जवान मौजूद थे.
सड़कों पर दुकान लगाने वालों में हड़कंपः भिवानी शहर में सोमवार को सड़कों पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों में अचानक हड़कंप मच गया. अतिक्रमण हटाने वाली टीम को देखते ही फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले कुछ लोग अपना-अपना सामान लेकर भागते दिखे तो कुछ लोग पास के दुकान में फेंक कर किसी तरह बचाते दिखे. इस दौरान निगम की टीम ने सड़क पर दुकान लगाने वाले स्वेटर, चूड़ी, चप्पल सहित अन्य सामग्री को जब्त किया. कुछ जगह पर दुकानदार पुलिस-प्रशासन से गिड़-गिड़ाते नजर आये तो कुछ जगहों पर मामूली बहस करते दिखे.
चेतावनी की अनदेखी महंगा पड़ी : अतिक्रमण हटाने से कुछ दिन पहले पुलिस ने दुकानदारों को चेताया था. साथ ही व्यापार मंडल के साथ बैठक कर समझाने का प्रयास किया गया था. बैठक में सीमित दायरे से बाहर रखे सामान को जब्त करने की चेतावनी भी दी गई थी, ताकि शहर में अतिक्रमण के कारण भीड़ न हो और आवागमन अवरुद्ध न हो. पुलिस की चेतावनी की अनदेखी करना दुकानदारों को महंगा पड़ा.
आगे भी जारी रहेगा अभियानः भिवानी के सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र और ट्रैफिक एसएचओ संजय ने कहा कि "दुकानदार शहर में अतिक्रमण न करें. यह अभियान लगातार जारी रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भी वसूला जायेगा." वहीं पटवारी संदीप ने कहा कि "बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था कि अतिक्रमण न किया जायेगा, लेकिन फिर भी दुकानदारों द्वारा हद से ज्यादा अतिक्रमण किया गया था. समस्या को देखते हुए भिवानी पुलिस और नगर परिषद ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया और अवैध कब्जों पर जेसीबी का पीला पंजा चलाया गया. दुकानदारों को भविष्य में कब्जा ना करने की भी चेतावनी दी गई है. ये अभियान आगे भी जारी रहेगा."