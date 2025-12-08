ETV Bharat / state

भिवानी की सड़कों पर अतिक्रमण के खिलाफ चला पीला पंजा, बड़े पैमाने पर सामान जब्त, नालियों को कराया गया खाली

भिवानी के शहरी इलाके में सड़क पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ नगर परिषद की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई.

ACTION ON ENCROACHMENT IN BHIWANI
अतिक्रमण पर पीले पंजे का कहर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 8, 2025 at 9:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भिवानी: नगर परिषद भिवानी में सड़कों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सोमवार को दिनभर पीला पंजा चला. इस दौरान पुलिस की निगरानी में सड़क पर दुकान लगाने वालों का बड़े पैमाने पर सामान जब्त किया गया. इस दौरान रोड और नाली पर स्थाई अतिक्रमण को भी जेसीबी की मदद से तोड़ दिया गया. मौके पर भिवानी के सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र, ट्रैफिक एसएचओ संजय और पटवारी संदीप सहित बड़ी संख्या में निगम कर्मी और पुलिस के जवान मौजूद थे.

सड़कों पर दुकान लगाने वालों में हड़कंपः भिवानी शहर में सोमवार को सड़कों पर अतिक्रमण कर दुकान लगाने वालों में अचानक हड़कंप मच गया. अतिक्रमण हटाने वाली टीम को देखते ही फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले कुछ लोग अपना-अपना सामान लेकर भागते दिखे तो कुछ लोग पास के दुकान में फेंक कर किसी तरह बचाते दिखे. इस दौरान निगम की टीम ने सड़क पर दुकान लगाने वाले स्वेटर, चूड़ी, चप्पल सहित अन्य सामग्री को जब्त किया. कुछ जगह पर दुकानदार पुलिस-प्रशासन से गिड़-गिड़ाते नजर आये तो कुछ जगहों पर मामूली बहस करते दिखे.

भिवानी में चला पीला पंजा (Etv Bharat)

चेतावनी की अनदेखी महंगा पड़ी : अतिक्रमण हटाने से कुछ दिन पहले पुलिस ने दुकानदारों को चेताया था. साथ ही व्यापार मंडल के साथ बैठक कर समझाने का प्रयास किया गया था. बैठक में सीमित दायरे से बाहर रखे सामान को जब्त करने की चेतावनी भी दी गई थी, ताकि शहर में अतिक्रमण के कारण भीड़ न हो और आवागमन अवरुद्ध न हो. पुलिस की चेतावनी की अनदेखी करना दुकानदारों को महंगा पड़ा.

ACTION ON ENCROACHMENT IN BHIWANI
चूड़ियों को किया गया जब्त (Etv Bharat)

आगे भी जारी रहेगा अभियानः भिवानी के सिटी थाना प्रभारी नरेंद्र और ट्रैफिक एसएचओ संजय ने कहा कि "दुकानदार शहर में अतिक्रमण न करें. यह अभियान लगातार जारी रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भी वसूला जायेगा." वहीं पटवारी संदीप ने कहा कि "बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया था कि अतिक्रमण न किया जायेगा, लेकिन फिर भी दुकानदारों द्वारा हद से ज्यादा अतिक्रमण किया गया था. समस्या को देखते हुए भिवानी पुलिस और नगर परिषद ने अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया और अवैध कब्जों पर जेसीबी का पीला पंजा चलाया गया. दुकानदारों को भविष्य में कब्जा ना करने की भी चेतावनी दी गई है. ये अभियान आगे भी जारी रहेगा."

ACTION ON ENCROACHMENT IN BHIWANI
सड़कों पर सामान जब्त करते निगमकर्मी (Etv Bharat)
ACTION ON ENCROACHMENT IN BHIWANI
भिवानी में अतिक्रमण पर पीला पंजा (Etv Bharat)
ACTION ON ENCROACHMENT IN BHIWANI
निगम की टीम से अपनी सामान को बचाते फुटपाथ दुकानदार (Etv Bharat)
ये भी पढ़ें-भिवानी में अतिक्रमण पर चला पीला पंजा, बिना नोटिस कार्रवाई का आरोप, लोगों ने किया हंगामा

TAGGED:

ENCROACHMENT IN BHIWANI
BHIWANI NAGAR PARISHAD
भिवानी में अतिक्रमण पर कार्रवाई
भिवानी में अतिक्रमण
ACTION ON ENCROACHMENT IN BHIWANI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.