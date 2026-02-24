ETV Bharat / state

उत्तराखंड के सामने 2027 में तीन बड़ी चुनौतियां, इन आयोजनों से सरकारी मशीनरी पर रहेगा भारी दबाव

देहरादून: उत्तराखंड के लिए आने वाले दिनों में तीन बड़ी चुनौतियां दिखाई दे रही हैं. इसमें पहली परीक्षा विधानसभा चुनाव को निर्विवाद पूरा कराने की होगी तो दूसरी अर्धकुंभ के आयोजन और तीसरी जनगणना के काम को लेकर रहेगी. हालांकि इसके लिए अभी 1 साल का वक्त बाकी है. लेकिन इन आयोजनों के एक साथ होने के चलते अभी से इन पर मंथन शुरू कर दिया गया है.

उत्तराखंड के लिए आने वाला साल 2027 केवल एक कैलेंडर ईयर नहीं, बल्कि प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर एक बड़ी अग्निपरीक्षा साबित होने जा रहा है. वजह साफ है, एक ही साल में विधानसभा चुनाव, अर्धकुंभ मेले का आयोजन और जनगणना जैसे तीन विशाल और संवेदनशील कार्यक्रमों का होना. इन तीनों आयोजनों का एक साथ होना राज्य के प्रशासनिक तंत्र पर असाधारण दबाव डालने वाला है. यही कारण है कि सरकार ने अभी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं.

सामने होंगी तीन चुनौतियां: राज्य में 70 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव 2027 के फरवरी, मार्च महीने में प्रस्तावित हैं. इसी दौरान हरिद्वार में अर्धकुंभ मेले का आयोजन भी होना है. जहां देश-विदेश से करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना रहती है. इसके साथ ही भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जनगणना प्रक्रिया भी इसी समय के आसपास शुरू की जानी है. ऐसे में मानव संसाधन, सुरक्षा व्यवस्था, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक समन्वय सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं.

सीएस ने की बैठकें: इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकों में मंथन किया है. इन बैठकों में इस बात पर विस्तार से चर्चा हुई कि कैसे इन तीनों बड़े आयोजनों को एक-दूसरे से प्रभावित हुए बिना सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके. सरकार का विशेष फोकस मानव संसाधन के बेहतर प्रबंधन पर है. ताकि चुनाव, कुंभ और जनगणना, तीनों के लिए अलग-अलग जिम्मेदारियां तय की जा सकें.