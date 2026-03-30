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एक साथ 10 हजार गौमाता की पूजा, मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ कीर्तिमान

गोपालन निदेशक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा ( Photo Source- Directorate of Animal Husbandry )