एक साथ 10 हजार गौमाता की पूजा, मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ कीर्तिमान
भरतपुर के जडखोर में 29 अक्टूबर 2025 को एक साथ दस हजार से अधिक गायों का पूजन किया गया था.
Published : March 30, 2026 at 8:09 PM IST
जयपुर: गौ संरक्षण और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्द्धन की दिशा में गोपालन निदेशालय ने एक अनूठी उपलब्धि हासिल की है. गोपालन निदेशालय की ओर से भरतपुर के जडखोर में पिछले साल अक्टूबर में आयोजित विशाल गौ माता पूजन कार्यक्रम को लंदन के मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकार्ड्स द्वारा विश्व रिकार्ड का प्रमाण पत्र जारी कर आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है.
प्रमाण पत्र में विशेष रूप से भारत की गहरी जड़ों से जुड़ी मान्यताओं और परंपराओं के प्रति निदेशालय के समर्पण की सराहना की गई है. पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव विकास सीताराम भाले को गोपालन निदेशक पंकज ओझा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र सौंपा. इस मौके पर विभाग की वरिष्ठ लेखाधिकारी डॉ. शालिनी शर्मा, संयुक्त निदेशक देवेंद्र जुनेजा, अशोक सुवालका, डॉ. सुरेश गर्ग, डॉ. प्रवीण कौशिक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
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गोसेवा की समृद्ध परंपरा का प्रतिबिंब: प्रमुख सचिव विकास सीताराम भाले ने गोपालन निदेशालय को बधाई देते हुए कहा कि यह कीर्तिमान राजस्थान की गौ सेवा की समृद्ध परंपरा और हमारी आध्यात्मिक निष्ठा का वैश्विक प्रतिबिंब है. उन्होंने कहा कि यह रिकार्ड गौ संरक्षण, हमारी सांस्कृतिक विरासत और सामुहिक भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण है. प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व और विभाग के मंत्रियों के मार्गदर्शन में गायों के कल्याण के प्रति पूर्ण समर्पित होकर काम कर रही है.
भरतपुर के जडखोर में हुआ आयोजन: उन्होंने कहा कि यह सम्मान सरकार द्वारा गौशालाओं के सुदृढीकरण और गौवंश के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों को नई उर्जा और गति प्रदान करेगा. भरतपुर के जडखोर में 29 अक्टूबर 2025 को एक साथ दस हजार से अधिक गायों का पूजन किया गया था, जिसे मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकार्ड्स द्वारा गहन समीक्षा और सत्यापन के बाद न्यू वर्ल्ड रिकार्ड के रूप में स्वीकार किया गया है.
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